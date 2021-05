Okosságok az okos webáruházakról (x)

Sokan úgy gondolják, hogy a webáruházak készítése során kevésbé van szükség tudatosságra, szemben a hagyományos weboldalakkal. Azonban a tévhittel ellentétben nem elég, ha csak feltöltésre kerül a kínálatunk, mivel egy webáruház készítésekor is igazodnunk kell bizonyos feltételekhez. Miért is olyan lényeges ez?

Egy jól megtervezett webáruház gyakorlatilag helyettünk is dolgozik, akár alszunk, akár szabadságon vagyunk. Valósággal “gyűjti” a vevőket, ami természetesen a profiton is meg fog látszani. Most pedig lássuk, hogy hogyan is néz ki egy igazi okos webáruház!

Hogyan kezdjünk neki a webáruház készítésnek?

Az első és legfontosabb az, hogy keressünk olyan szakembert, akinek többéves tapasztalata van a weboldalak készítésében.

Ő valószínűleg minden lépést szigorúan betart majd. De hogyan is készül egy okos webáruház?

Először is piackutatást végeznek, hogy tisztában legyenek a trendekkel, a konkurencia ajánlataival és természetesen a potenciális ügyfelek igényeivel. Mivel a webáruház készítés ma már eléggé elterjedt, fel kell készülni arra, hogy sok konkurensünk lesz. Azonban a legfontosabb, hogy semmiképpen se bonyolódjunk bele árharcba, sokkal érdemesebb a szolgáltatás minőségét fejleszteni.

Hasznos tippek

A webáruház készítése során is fontos észben tartani néhány szempontot, amelyhez igazodva sokkal hatékonyabb eredményt érhetünk el. Szerencsére ma már ezt nem kell egyedül csinálnod. Például az Adnet Media weboldalkészítő szakemberei segítenek a profilodhoz ideális online felületet megtervezni.

Mire érdemes figyelni? Lényeges a gyorsan és könnyen alkalmazható fizetési mód kiválasztása. Ma már egyre inkább alapvető elvárás, hogy az átutalás és az utánvét lehetőségei mellett a bankkártyás online fizetési módot is lehetővé tegyük. Ebben segítségedre lehet az OTP SimplePay, a Barion vagy a Paylike.

Továbbá a tárhelyet is úgy érdemes megválasztani, hogy a webáruház ki tudja szolgálni a látogatókat.

Marketingfunkciók, amelyekre szükség lesz!

Szinte kötelező olyan marketingfunkciókat beépíteni a felületbe, amelyek segítségével jó kapcsolat építhető ki az ügyfelekkel. A Facebook chat és Facebook megosztás például ebben támogat minket. De még ma is lényeges lehet a hírlevélfunkció is, amely a vásárlás vagy látogatás utáni, későbbi kapcsolattartást teszi lehetővé. Természetesen elengedhetetlen az online marketing ezen belül a Facebook, vagy a Google Ads hirdetés.

Mobilnézetben nagy szerepe van annak, hogy elhelyezzük-e az úszó hívógombot, vagy hogy megfelelő landing paget készítünk-e. Végül nem szabad megfeledkeznünk a webáruház analitika funkciójáról sem, amelynek köszönhetően nyomon követhetőek a látogatók és folyamatosan optimalizálható a felület. Ebben támogat a Google Analytics összekötés, ami mindenféle aktivitást képes monitorozni.