Kőbe verték egy idős ember fejét Jászapátiban, a helyszínelést végigröhögte az antiszocális család

Súlyos bántalmazásig fajult egy csendháborítási ügy Jászapátiban. Május 12-én egy 75 éves nyugdíjas férfit vert össze egy szomszédjában élő 16 éves fiatal, valamint nála nem sokkal idősebb társa, miután úgy csalták ki áldozatukat az utcára, hogy egy női rokonuk több kilós szikladarabokkal a házuk összes ablakát betörte. Azt akarták megbosszulni, hogy az idős emberek korábban a hatóságokhoz fordultak a folyamatosan üvöltő zenéjük miatt.

Csak a szerencsén múlott, hogy a nyugdíjas házaspár épp nem a szokásos délutáni pihenőjét töltötte a szobában, ugyanis az ágyukra csapódó kövek valószínűleg pont fejen találták volna őket, az éles üvegtáblák pedig rájuk estek volna.

A megtámadott házaspár az Alfahírnek megmutatta a szobát, amiben még mindig találnak üvegszilánkokat: a régi típusú ablaküveg az egész szobát apróra tört üveggel borította be.

A betört ablak közvetlenül az ágy fölött Harmati András/Alfahír

De a férfi, Lédeczy János így sem járt jól: miután kiment az utcára megnézni, hogy mi történt, egy hirtelen felbukkanó 16 éves fiatal nekifutásból, „megöllek” felkiáltással ököllel arcon ütötte - mesélte élményeit az áldozat.

Ettől – emlékszik vissza – beesett a ház előtti sziklakertbe, majd rögtön megjelent egy másik fiatal is, aki beszállt az idős ember verésébe: többször megrúgta a testét, majd lehajolt hozzá, két oldalról megfogta a fejét és több alkalommal belevágta az egyik sziklába. A két fiatal az ablakokat betörő nő fiai lehettek.

„Eldőltem, mint egy zsák”

- idézi fel Lédeczy úr, hogyan bánt el vele a két fiatal bűnöző.

A bántalmazást csak akkor hagyták abba, amikor az idős ember fejéből dőlni kezdett a vér. A fenyegetések azonban így sem maradtak abba: folyamatosan azt kiabálták neki és a látványtól ledermedt feleségének, hogy „megölik” őket.

Lédeczy János megmutatta nekünk, hol akarták agyonütni Harmati András/Alfahír

Ahhoz képest, hogy a támadók szó szerint azzal fenyegették áldozatukat, hogy kioltják az életét, majd ehhez illeszkedően egy sziklába verték egy 75 éves, védekezésre csak korlátozottan képes ember fejét, a rendőrség csupán garázdaság és testi sértés vétsége miatt indított eljárást úgy, hogy mindenki szabadlábon védekezik.

Az idős férfinek óriási szerencséje volt, hogy nem szerzett életveszélyes sérüléseket, a rendőrségi jegyzőkönyvben csupán nyolc napon belül gyógyuló sérülésekről írnak. Ezzel párhuzamosan a férfi szeme máig lila, fején be van kötve a varrt seb, és az egész teste véraláfutásos valamint sajog a fájdalomtól, nem beszélve a lelki megrázkódtatásról.

„Vonjátok vissza a feljelentést, vagy az egész családotokat megöljük”

- ilyen és ehhez hasonló fenyegetéseket is kapott az idős házaspár, amivel értelemszerűen több bűncselekményt is elkövettek a szomszédok, többek között az arra vonatkozó kényszerítést is, hogy a testi épségük érdekében vonjanak vissza egy rendőrségi feljelentést.

A társadalomból szélsőségesen kiilleszkedett család egyébként még a verés után is halálosan fenyegette az időseket, sőt még a lányukat is megfenyegették azért, mert ő a Facebookon köszönetet mondott a mentőknek és rendőröknek.

A betört ablakok Harmati András/Alfahír

Az eset előzménye, hogy a tavaly beköltözött, majd antiszociális viselkedésével riadalmat keltő cigány család – más, rendezett életet élő roma családokkal szemben – tavasz óta rendszeresen nagy hangerőn hallgatott zenét, amivel az idős házaspárt nem hagyták pihenni, hiszen a kis távolság miatt az ő házukat is betöltötte dübörgő a zene.

Miután többszöri kérésre sem voltak hajlandóak lehalkítani a nagy teljesítményű hangfalat, sőt a rendőrség is rendre eredménytelenül járt kint a zene miatt, a házaspár egy idő után jogi útra lépett és csendháborítás miatt feljelentést tett, ezzel párhuzamosan pedig a központi segélyhívótól kapott tanácsot követve a Polgármester Hivatal felé azt is jelezték, hogy a kis házban egyébként egy újszülött mellett üvöltetik a zenét.

A bajkereső család ezt a hírt egyenesen úgy értékelhette, hogy az idős, csupán nyugalomra vágyó házaspár el akarja vetetni tőlük a gyereket, ami jó indokkal szolgálhatott számukra arra, hogy dühöngésbe kezdjenek - függetlenül attól, hogy a gyámügyi vizsgálat indokoltságát a saját hétköznapi viselkedésüknek köszönhetik. Mindenesetre a halálos fenyegetések száma egyre nőtt, és ettől még akkor sem riadtak vissza, ha épp rendőrök voltak a helyszínen – például azután, hogy egy korábbi vita során az egyik nő - aki később az ablakot is bedobta - a saját kapujánál többször hátba ütötte az idős férfit.

Lédeczyéket érthető módon ledöbbentette az a brutalitással szembeni közöny is, amit a család tanúsított: még akkor is csak nevetgéltek az utcán, amikor az idős férfit a kegyetlen támadás után bevitték a kórházba, és a rendőrök helyszínelést végeztek. Az számukra sem világos, hogy miért pont akkor, és miért így támadtak rájuk, de az bizonyos, hogy az elkövetőknél több tucat ember gyűlt össze a bűncselekmény elkövetésének idején, és egyikük sem érezte úgy, hogy le kellene állítania az ámokfutást - inkább családi programnak tekintették a szomszédban élő idős ember megverését.