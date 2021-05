Jakab: Orbán fél a tüntetésektől, ezért korlátozza a tüntetők számát

Stadionba 67 ezren is mehetnek, tüntetni maximum csak 500-an. Orbán Viktor a járványra hivatkozva ennyit engedélyezett. Vagyis az 501. tüntetőt már haza kell küldeni. Ilyen félős ember a mi miniszterelnökünk. Hisz ő is tudja, itt nem 500-an elégedetlenek vele, hanem milliók. Azok a milliók, akiknek elegük van a lopásból, a hazudozásból, a gyűlölködésből, a szétvert egészségügyből, a megalázó bérekből, az alamizsnának is kevés nyugdíjból