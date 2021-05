Ha Billgécc lennék, így népirtanék

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Talán azt még a legvadabb billgéccezők sem tagadják, hogy a Microsoft alapítója okos ember. A konteósok azért gyűlölik Bill Gates-et, mert szerintük ő a felelős a koronavírus-járványért, amit azért robbantott ki ördögi csatlósaival, hogy aztán a pandémia leküzdésének szándéka mögé bújva a vakcinákkal kiirtsanak néhány milliárd embert. Ebben az ármányban természetesen szolgálja őt a fősodratú média is, amely elhiteti a tömegekkel, de legalábbis erősíti bennük annak képét, hogy itt világjárvány van, miközben persze nincs is semmi, ez csak egy kis nátha, vagy még az sem.

Azon gondolkodtam, ha valaki a világ egyik leggazdagabb embere, akinek kottájából játszik a média, nem csinálhatta volna-e sokkal ravaszabbul ezt a világméretű genocídiumot?

Ha én lennék Bill Gates, és népet akarnék irtani vakcinákkal, akkor elkezdem terjeszteni a hírt, hogy felütötte fejét egy veszélyes vírus. Az első gócpontból már tovább terjedt, néhány nap alatt már 3 országban is jelentettek esetet. A cinkosaimmal, a fősodratú média szereplőinek segítségével álhíreket, kamuriportokat készítek a vírusról, hogy kialakuljon a szükséges félelem. Gyorsan hozzáteszem azonban a jó hírt, hogy 1985-ben egyszer már szedett áldozatokat ez a betegség egy távol-keleti országban, akkor azonban az érintett régió karantén alá helyezésével sikerült izolálni a járványt, így „csak” néhány száz megbetegedést, és pár tucat halálos áldozatot szedett a vírus. Éppen ezért nagy hír nem lett belőle akkor, szakmai körökben azonban érdeklődésre tartott számot. A virológusok, járványkutatók felismerték, hogy ha az egyre globalizálódó világban villámsebesen szétspriccel ez a kór, akkor annak tíz-, százmilliók eshetnek áldozatul, ezért jobb félni, mint megijedni alapon kifejlesztették az oltóanyagot. Ezek után már csak annyi lenne a dolgom, hogy felröppentem a hírt ennek a bizonyos vírusnak az újbóli felbukkanásáról, hogy már több országban is jelen van, bemutatok néhány (természetesen kamu) sokkoló felvételt az időben elcsípett 1985-ös lokális járványról, majd közlöm, hogy azonnal megkezdődik a 35 éve kifejlesztett, annak idején több ezer embernek beadott, és hosszú távon semmilyen káros hatással nem járó oltóanyagok gyártása. Így tehát az oltásellenességnek nem adhatja alapját, hogy nem ismertek a vakcina hosszú távú hatásai, és gyorsan, a világgazdaság megreccsentése nélkül be lehet adni a mérget a megfelelő számú, kiirtásra ítélt embernek.

Mivel a nyilvánosság tereinek megváltozásával a valóság és az álvalóság napjainkra szinte egyenrangúvá vált, ahogyan az elképesztő összeesküvés-elméletek terjednek, és jelentik a valóságot tömegek számára, úgy a fenti, példaként említett álvalóságot is ugyanígy elhinnék sokan, Bill Gates népirtásának malmára hajtva a vizet.

Nem mondom, hogy nincsenek olyan összeesküvés-elméletek, amelyeknek ne lenne alapja, mert a világ egészen biztosan nem annyi, amennyit a legalaposabb utánajárással is próbálunk meglátni, megérteni belőle. De az is biztos, hogy jól jövedelmező külön iparág épült a konteók gyártására, akik a maguk szempontjából abban a kényelmes helyzetben vannak, hogy amikor állításaikat tételesen megcáfolják, akkor nekik semmilyen szinten nem kell tényekhez kötődniük, mert szabadon előállhatnak bármilyen magyarázattal, újabb elmélettel. A konteógyárak ezért mindig egérutat nyernek, a józan ésszel, a tényekkel szemben tudományos magyarázatokkal nem megfoghatók. Ez nyomon követhető a koronavírus-járványnál is, ahol odáig jutottunk, hogy oltásellenesek maszkot kezdtek hordani, hogy a beoltottak nehogy összevakcinázzák őket. Ezek után már azon sem csodálkoznék, ha hamarosan elkezdenék magukat beoltatni koronavírussal a koronavírus elleni vakcinák ellen.