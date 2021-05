Idén is elmarad a Rockmaraton Dunaújvárosban

A jelenlegi körülmények között nem vállalhattuk a Rockmaraton megszervezését. A közönségünk közel fele ugyanis diszkriminatívnak tartja a védettségi igazolvány használatát, nekünk kötelességünk az ő véleményüket is figyelembe venni

- olvasható a fesztivált szervezők Instagram oldalán.

Aki igényli, annak ugyanúgy mint tavaly, most is mindenkinek visszaadják a belépő árát, a napijegyeket pedig automatikusan visszautalják. Arra kérik a bérleteseket, aki teheti váltsa a bérletét támogatói csomagra, ezzel segítve a rendezvény fennmaradását. Emellett arra is lesz mód, hogy a bérleteket a Rockmaraton idején megrendezésre kerülő pótrendezvényen felhasználják.