Felcsút örök: kétlaki életet tervez Mészáros Lőrinc új feleségével

Mészáros Lőrinc a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjút, melyben többek között arról is beszélt, nem fogalmazna úgy, hogy elköltözik, egyszerűen csak családi, praktikus okok miatt kétlaki életet alakítanak ki új feleségével.

Mészáros Felcsúton nőtt fel, s mint mondja, nem tudna innen elszakadni.

Azonban a mindennapok és a munkánk szükségessé tette egy budapesti bázis kialakítását is. Vagyis Felcsúton is sokat leszek továbbra is, nemcsak amikor meccs van. De akkor, ha csak tehetem, mindenképpen

– fogalmazott.

Természetesen a fociról is ejtettek egy-két szót: a Puskás Ferenc Akadémia idei szezonjáról is kérdezte a klub elnökét Szöllősi György.

Emlékezetes, a felcsúti csapat története legjobb eredményét érte el idén a magyar bajnokságban, második helyen végzett a Fradi mögött, s beelőzte a Fehérvárt.

Az ország gázszerelője szerint akadémián tizenöt éve elkezdett munkát igazolja, hogy a záró fordulóban nyolc saját nevelésű játékos lépett pályára, a keretben pedig tizennégy Puskás-akadémista volt, akik közül öten ebben az idényben mutatkoztak be az élvonalban.

Fantasztikus látni, hogy a másfél évtized alatt hova jutottunk, s talán a Puskás Akadémiának, a kormány és az MLSZ segítségével megújult kluboknak is nagy részük van az egész magyar futball és a válogatott sikerében

– mondta Mészáros a közelgő Eb kapcsán, amikor is több jelenlegi vagy volt Puskás-akadémista is pályára léphet a magyar válogatottban. Hozzátette továbbá, a klub alapítójával, Orbán Viktorral együtt ő is nagyon büszke a Felcsútról induló Eb-kerettagokra.

Elmondása szerint üzletileg és érzelmileg is fontos számára az eszéki futball, el kellett adnia a tulajdonrészét a helyi focicsapatban, ugyanis az európai szövetség pénzügyi fair play szabályzata tiltja, hogy egy UEFA-sorozatban két klubban is tulajdonos, illetve döntéshozó legyen valaki.

Beszélt a jövőről is: a felcsúti focicsapatnál a nívóból nem szeretne engedni, „még ha túlzás is lenne azt gondolni, hogy a bronz és az ezüst után jövőre aranyérem következik”.