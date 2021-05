FT: „Az autoriter vezetők bármit megtehetnek Európában, amíg Merkel melléjük áll"

A Financial Times (FT) szerint Angela Merkelt nem véletlenül támadják azzal, hogy az autokrata vezetők barátja. A lap szerint a német kancellár gyakran huny szemet a jogállami normák megsértése felett azon országokban, ahol kiemelten támogatják a német cégeket.

A Financial Times szerint Angela Merkel kormánya számára azért sem fontos annyira, hogy az Orbán-kabinet folyamatosan a jogállami kereteket csorbítja, mert közben az ország gazdasága és ipara jelentős mértékben a német gépkocsigyártásra hagyatkozik.

Merkel számára az a fontos, hogy a berlini külpolitika ne okozzon gondot a német autóiparnak.

Ebből adódhat az, hogy nemrégiben keresztülnyomta Brüsszelen Európa és Kína befektetési egyezményét, pedig az ázsiai ország az utóbbi időben egyre inkább semmibe veszi a nemzetközi szabályokat.

Angela Merkel továbbra is ragaszkodik az Északi Áramlat 2 építéséhez, ezzel pedig azt sulykolja Vlagyimir Putyin számára, hogy könnyedén megúszhat bármit is. Miközben az oroszoknál folyamatos nyugatellenes propaganda megy a szankciók miatt is. Természetesen az EU szankciói ezeket a véleményeket még könnyen alá is támasztják.

A Financial Times szerint Fehéroroszország és Oroszország között az a hasonlóság, hogy látják, az EU nem képes „jó belátással" lenni erre a két országra.

Vagyis, hiába szeretné megkövetelni Brüsszel a jogállamisági normákat, ha közben csak erőtlen eszközeik vannak a két országgal szemben.

Vélhetően, ezért is merte megtenni a fehérorosz elnök, Lukasenka is, hogy földre kényszerít egy Vilniusba tartó repülőgépet egy ellenzéki aktivista miatt, mert közben arra számít, hogy a nyugati szankciók pont olyan eredménytelenek lesznek, mint Oroszországgal szemben.

Lukasenka hatalma egészen biztosan nem kerül veszélybe, a nyugati erőtlen szankciók pedig, még inkább Putyin karjaiba vethetik Fehéroroszországot.

A cikk szerint Merkel ezeknek az országoknak még segít is azzal, hogy gátat vett a komolyabb gazdasági szankcióknak. Az Északi Áramlat 2 ugyanis gyengítené Ukrajna pozícióját, s erősítené az oroszokét, ráadásul a beruházás esetleges elutasításával komoly hatást tudnának gyakorolni Putyin rendszerére. Ez ugyanakkor, azért nem fog megtörténni, mert ez esetben nagy költségekkel járna a német gazdaság számára.

Így kijelenthető, hogy Putyin tulajdonképpen azt csinálhat Európában, amit akar, hiszen a német kancellár mindig visszafogja Brüsszel reakcióját. Éppen ezért a szankciók komoly károkat nem tudnak okozni. Ezért is lehetséges, hogy Merkelt ma már az autokrata vezetők szövetségesének tekintik.