Milyen törölközőtartók között válogathatunk? (x)

Mindenki tudja, milyen fontos, hogy úgy helyezzük el a törölközőket, hogy azok könnyen és gyorsan megszáradjanak. Ennek higiéniai szempontból van rendkívül nagy jelentősége. Ebben a különféle törölközőtartók segítenek.

Nos, ma már számos változat közül válogathatunk. Általában a saját igényeink és a fürdőszoba elrendezése a döntő. A következő cikkben olyan minőségi törölközőtartókkal találkozhatsz, amelyek nemcsak praktikusak, de egyben mutatós lakberendezési eszközök is.

Egyszerű fali rudak

Amennyiben csak egy-két törölköző felakasztása a cél, akkor az egyszerűbb fali rudak is tökéletesek, ezekből akár kettőt-hármat is elhelyezhetünk a fürdőszobában, ha szükséges. Strapabíró, alumínium anyaguknak köszönhetően hosszú távon használhatóak. Rögzítésük pedig vákuum segítségével történik.

Kisebb helyeken ezek a típusok jól beválnak, hiszen egyáltalán nem foglalnak el sok helyet. Ezek a típusok gyakorlatilag bárhol megállják a helyüket, és szinte nincs olyan stílusú fürdőszoba, ahova ne illenének.

Elegáns állványok

A polírozott acélrudakból létrehozott állványok már nemcsak a törölközők felakasztására szolgálhatnak, hanem ezek olyan modern formavilággal is rendelkeznek egyben, amelyek ki is emelhetik a fürdőszoba terét. Ezeken akár már több törölköző is elfér, így akár egy kisebb család is hasznukat veheti.

A Designmarket törölközőtartó állványai között mindenki megtalálja a számára ideális darabot! A legtöbb darab színe jól alkalmazkodik mindenféle színvilághoz, hiszen fémes külsejükkel valamennyi fürdőszobába illenek. Ráadásul bizonyos darabok mozgathatóak.

“Létra” törölközőtartók

Végül, ha valami igazán egyedire vágysz, akkor az egyedi designnal ellátott, falnak támasztható darabokat ajánlom a figyelmedbe! A törölközőtartó létra leginkább a nagy családok számára ajánlott, hiszen ezen sok-sok törölköző tartható. A fém-műanyag anyagú darabok még mutatósak is, így nem éppen szokványos fürdőszobai felszerelésnek minősülnek.

Ezek szabadon állnak és olyan 6 fokos állványok, amelyek tartóoszlopainak végét szintetikus borítás védi, így a padlót és a falat sem sértik meg. Általában ezek körülbelül 171 cm magasak és 55 cm szélesek.

Amikor a fürdőszoba berendezésére kerül a sor

Válaszd ki a neked ideális törölközőtartót és tedd teljessé a fürdőszobai berendezést! Ha tanácstalan vagy, nézz szét bátran a Designmarket kínálatában, s talán még az is lehet, hogy más hasznos termékekkel is gazdagodhatsz! Ha színben és stílusban minden passzol, akkor te is meg leszel majd elégedve a végeredménnyel!

Válogass kedvedre kényelmesen otthonról a különféle kiegészítők között, és dobd fel a fürdőszobádat!