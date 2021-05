Megint bombafenyegetést kapott egy Ryanair-gép, de most Berlinben kellett leszállnia

Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair ír légitársaság egy Dublinból Krakkóba tartó járata Berlinben, hétfői német sajtójelentések szerint pokolgépes fenyegetés miatt.

A 160 utast szállító repülő vasárnap késő este landolt a német főváros nemzetközi repülőterén. Átvizsgálásával hétfő reggelre végeztek a szövetségi rendőrség keresőkutyás egységei.

A hivatalosan előre nem tervezettnek nevezett leszállás okát az eljárás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölték.

A Bild című országos napilap és a BZ című berlini lap értesülése szerint pokolgépes fenyegetés miatt szállították le a gépet.

Az utasokat egy mentesítő járattal szállították tovább, hétfő kora reggel. A Ryanair-gép Berlinben maradt.

Az eset azért is érdekes, mert május 23-án a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az akcióban részt vett a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe is, amely a minszki repülőtérre kísérte a Boeing-737-est. A Ryanair járatán utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a minszki leszállás után őrizetbe vettek. A leszállás és a repülőgép ellenőrzése után a pokolgépről szóló információ nem igazolódott, a gyanú szerint a fehérorosz hatóságok csak megjátszották a terrorfenyegetettséget azért, hogy elfoghassák a gépen ülő ellenzéki újságírót.