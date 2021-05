TASZ: oltatlanok esetében a munkahelynek kell fizetnie a folyamatos tesztelést

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet szerint jogellenes, ha egy munkahelyen a munkavállalókkal fizettetik ki a koronavírus-teszteket.

A koronavírus harmadik hullámának lecsengésével az otthonról dolgozók egyre nagyobb arányban térnek vissza a munkahelyükre, ahol gyakran a védőoltás felvételét és védettségi igazolvány bemutatását várják el. Attól, aki nincs beoltva, sokszor rendszeres tesztelést várnak el, és az sem ritka, hogy a tesztelés költségét a dolgozókkal akarják megfizettetni – hívták fel a figyelmet hétfői közleményükben, ugyanakkor álláspontjuk szerint ez nem jogszerű.

Mivel a védőoltás felvétele továbbra is önkéntes, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése az oltatlanok esetében is a munkáltató kötelezettsége, ezért a tesztelést is neki kell fizetnie – írták.

A munka törvénykönyve szerint a munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavédelmi törvény is azt mondja ki, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Ez azt jelenti, hogy a munkáltató köteles lépéseket tenni a munkavállalói védelme érdekében. Ezt a kötelezettségét különböző intézkedésekkel tudja teljesíteni, például védőfelszerelés biztosításával vagy a munkavállalók gyakori tesztelésével. Az oltottak esetében persze nincs ilyen teendője – de arról természetesen meggyőződhet, hogy ki az, aki már rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagyis joggal várhatja el a kártya bemutatását – hívták fel a figyelmet.