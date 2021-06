Tállai András lett az első fideszes, akinek a nyakába került a „Fizessenek meg a tolvajok!” feliratú sál

Jakab Péter és a Jobbik Facebook-oldalán is megosztották azt a videót, ami a tegnapi azonnali kérdések órájában történt, de nem került be a hivatalos parlamenti közvetítésbe. Beszámoltunk mi is arról, hogy miután Jakab Péter az Orbán Viktorral folytatott vitájában arról beszélt, hogy őszintén szurkolna a fideszes börtönválogatottnak, amihez hozott is egy nemzeti színű sálat, Latorcai János levezető házelnök elvette tőle a szót.

Most kiderült az is, hogy a „Fizessenek meg a tolvajok!” feliratú sál először Tállai András adóügyi államtitkár nyakába került, amit nem igazán fogadott valami jól, visszadobta azt Jakabnak.

„Az a helyzet, hogy Ön is tagja lesz a börtönválogatottnak”

- szöveg kíséretével Tállai ismét megkapta a zászlót, amit a fideszes politikus újra eldobott, és kiszaladt a teremből.

Ám azt még minden bizonnyal hallotta, amint Jakab Péter utána szól:

„Te leszel a kapus!”.