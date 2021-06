Kerethirdetés - Szoboszlai nem játszik az Eb-n

Marco Rossi kijelölte a magyar labdarúgó válogatott 26 fős keretét a részben budapesti rendezésű, jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra. Ahogyan az várható volt, Szoboszlai Domonik nem lesz ott az Eb-n. A német Kicker sportlap már korábban arról cikkezett, hogy a RB Leipzig szerint kiújult Szoboszlai ágyéksérülése, így a magyar válogatott középpályás biztosan nem szerepelhet a kontinens tornán. A lap internetes oldala szerint Szoboszlai Domonik már távozott is a nemzeti együttes ausztriai edzőtáborából. Szintén sérülés miatt hiányzik majd az Eb-keretből Kalmár Zsolt és Hangya Szilveszter is.

Marco Rossi először az elmúlt hetek tapasztalatairól beszélt. A szövetségi kapitány elmondta, a lehető legjobban alakult a felkészülés.

Élvonalbeli helyen voltunk az ausztriai edzőtáborban és azt kell mondanom, még az időjárás is kegyeibe fogadott. Végig nyugodtan tudtunk tehát dolgozni. Elsődleges célunk volt, hogy a játékosok kondicióját fenntartsák

- közölte a szövetségi kapitány.

Lényeges változás egyébként nem történt a már május elején kihirdetett 30 fős bő kerethez képest.

Kapusok:

Gulácsi Péter, Dibusz Dénes, Bogdán Ádám.

Marco Rossi elmondása szerint az első számú kapus Gulácsi lesz. Azért esett Bogdán Ádámra a választása Tóth Balázs helyett, mert Tóth Balázs lesérült.

A három kapusunk egyébként hasonló tapasztalattal bír. Én egy régimódi edző vagyok és a kapusposztnál hiszek a hierarchiában, és ez a sorrend éppen ezt mutatja

- tette hozzá Marco Rossi.

Védők:

Bolla Bendegúz, Botka Endre, Fiola Attila, Kecskés Ákos, Lang Ádám, Lovrencsics Gergő, Willi Orban, Szalai Attila.

Középpályások

Cseri Tamás, Gazdag Dániel, Holender Filip, Kleinheisler László, Nagy Ádám, Nego Loic, Schäfer András, Sigér Dávid.

Sajnos Szoboszlai Dominik nincs jó állapotban. Még annyira sem, hogy kis időre beálhasson. Az apám mondta egykor, hogy jobb egy élő szamár, mint egy halott orvos. Dominik a legnagyobb tehetség. Fájdalmas, hogy nem játszik az Eb meccseken, azonban még csak 21 éves, de persze mindennél fontosabb lett volna neki hogy játsszon, azonban nekem a magyar válogatott érdekeit kell néznem. Kegyetlen húzása a sorsnak, hogy nélkülöznünk kell, ahogyan kegyetlen húzása volt a sorsnak az is, hogy Kalmár Zsolt sem lesz velünk. Én az utolsó percig reménykedtem, hogy Szoboszlai bekerülhet a keretbe, de végül is nem ért váratlanul. Amikor megérkezett már láttam, hogy nincs rendben és a pályafutása kerülhetne veszélybe, ha mégis játszna az Eb-n

- jelentette ki Marco Rossi.

Támadók:

Hahn János, Nikolic Nemanja, Sallai Roland, Schön Szabolcs, Szalai Ádám, Varga Kevin, Varga Roland.

A szövetségi kapitány úgy vélte, az F csoportban két csapat még a döntőre is esélyes lehet. Az esélyekről szólva Marco Rossi azt mondta, mindent megtesznek a sikeres szereplésért.

Idióták osztottak meg olyan véleményeket az interneten, ha nem győzünk Portugália, Franciaország és Németország ellen, akkor Marco Rossinak le kell mondania. Mi arra készülünk, hogy legyőzzük ezeket a csapatokat és legjobb képességeink szerint játszunk majd

- mondta a magyar labdrúgó válogatott olasz szövetségi kapitánya.

A magyar válogatott az F csoportban a címvédő portugálokkal játszik először a Puskás Arénában június 15-én, majd a világbajnok franciákkal június 19-én. A nemetek ellen június 23-án lép pályára Marco Rossi csapata a müncheni Allianz Arénában.

Az Eb előtt két felkészülési meccset is játszik a magyar csapat. Az első mérkőzés június 4-én lesz Ciprus válogatottja ellen, majd Írország ellen június 8-án.

Újra lehet jegyet venni a Puskás Aréna EB-meccseire

Az Európai Labdarúgó-szövetség újabb belépőket tett elérhetővé az Európa-bajnokság mérkőzéseire, közölte az MLSZ. A jegyértékesítés következő szakasza június 2-án, szerdán kezdődik. Június 4-én pénteken azok a szurkolók kapnak lehetőséget belépők vásárlására, akik 2021 májusában visszaváltották jegyeiket. Azonban mivel csak korlátozott számban érhetők el a belépők, nem garantált, hogy minden igénylő jegyhez jut.

Mi történt Szoboszlaival?

Az MLSZ honlapján megjelent cikk szerint hamar kiderült, hogy nem lesz játékra alkalmas állapotban a magyar válogatott egyik legnagyobb tehetsége.

"Érkezése után a lehető legalaposabban felmértük Dominik állapotát, illetve az edzéseken is csak nagyon korlátozott ideig, és minimális terhelés mellett vehetett részt. Sajnos pár nap alatt egyértelművé vált, hogy az Európa-bajnokságra nem lesz játékra alkalmas állapotban. Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az Eb-n számíthasson rá a szakmai stáb, de a meccsterhelés töredékének megfelelő feladatok is megterhelők voltak számára, ami ellehetetleníti a lehetőségét annak, hogy június közepén akár csak rövid időre is bevethető legyen" - mondta az mlsz.hu-nak dr. Szilas Ádám csapatorvos.

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az elkövetkező hetekben nagyon fog szurkolni a csapatnak, és arra fog koncentrálni, hogy a lehető leghamarabb ismét teljesen egészséges legyen.



"Ha azt mondom sajnálom, az nem írja le azt a csalódottságot, amit most érzek. Az elmúlt napokban az egészségügyi stábbal közösen mindent megtettünk annak érdekében, hogy a szűk keretnek is tagja lehessek. Ugyanakkor bármennyire is nehéz ezt megélni, ez volt az egyetlen felelősségteljes döntés. Jelenleg az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen az Eb-n, én pedig mihamarabb teljesen felépüljek, és szeptemberben már biztosan számíthasson rám a szövetségi kapitány" – fogalmazott Szoboszlai.