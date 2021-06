Orbán Viktor először beszélt őszintén és nyíltan a 2022-es bukásáról

Aki követte a hétfői parlamenti közvetítéseket, azoknak feltűnhetett, hogy igazán csak a Jobbik elnökére, miniszterelnök-jelöltjére készült rá a fideszes propagandacsapat: Orbán Viktor nem játszhatott a szavakkal, nem improvizálhatott, papírból kellett felolvasnia a Jakab Péternek adott válaszát. Nyilván ez azért szükséges, mert utána a 100 milliárd forintból működő köztévé ezeket a kivágott részleteket tudja ismételgetni, és így fogják a közösségi médiateret is elárasztani a Fidesz kampányvideói.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 31-én. MTI/Koszticsák Szilárd

(Orbán Viktor itt még papírból olvas, de később - címlapképünkön - már a saját gondolatait oszthatta meg a képviselőkkel)

Jakab Péter felszólalása után azonban Orbán Viktor szabad kezet kapott, kaphatott, és egy különös és látványos elszólást is megejtett.

A DK-s Arató Gergely ugyanis addig-addig csesztette a kormányfőt a bérből és fizetésből élőséggel, hogy Orbán Viktor kibökte:

„Nem fognak tőlem megszabadulni, akkor sem, ha terveik beteljesülnek, mert parlamenti képviselőként itt fogok maradni, mint bérből és fizetésből élő, még sokáig az Önök nyakán. Ne reménykedjenek! Számíthatnak az együttműködésemre a következő 20 évben is.”

Persze, ez lehetne csak egy jópofizás is (mondjuk viccesebb, mint amikor csicskának nevezi az ellenzéket), de Orbán Viktor eddig még nem vetette fel egyszer sem - legalábbis nagy nyilvánosság előtt -, hogy lenne annak bármennyi esélye is, hogy elveszítené a hatalmát, megbukna a kormánya. Nem olyan rég még 2032-es olimpiára is kandidált, de többször is kijelentette ős is, vagy épp valamelyik minisztere, hogy 2030-ra tervezik elérni azt az állapotot, hogy Magyarország bekerül Európa 5 legjobban élhető állama közé.

Megmutatjuk, kik képviselik a fideszes mélyállamot: hiába a kormányváltás, ha maradnak '22 után is Az Országgyűlés kormánypárti többsége kedden átnyomta a "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról" szóló törvényjavaslatot (KEKVA), mindez azt jelenti, hogy a hazai felsőoktatási intézmények közel 70 százaléka alapítványi fenntartásba került. A Fidesz közvagyon-privatizálásaként is emlegetett húzását alaposan bebetonozta, ugyanis az alapítványok működésére vonatkozó szabályok többsége csak kétharmaddal lesz módosítható.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy kritikusai szerint a fideszes mélyállam pont azért épül, mert Orbán Viktor igenis számol a '22-es bukással, és - kommunista mintára - igyekszik a jelenlegi politikai hatalmát jövőbeni gazdasági erőfölénnyé alakítani. Túszul ejtve a nemzeti egységkormányt. Mindenesetre az tény, hogy több száz ingatlant, ingatlanvagyont, részvénycsomagokat csatornáztak már ki a fideszes politikusok által vezetett vagyonkezelő alapítványokba, amelyek kulcsai kétharmados védelem alatt állnak.

Az is egy érdekes kérdés, hogy miközben a tegnap ötvennyolcadik születésnapját ünneplő Orbán Viktor életfogytig parlamenti képviselő szándékozik lenni, mit szólnak ehhez azok a fideszes helytartók, akik a vereségét tegnap beárazta a pártelnökük. Vajon számukra is biztosít menekülőutat, mentelmi jogot a jelenlegi főnökük?