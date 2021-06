Fejér 3. választókerületében a Jobbik Balázs Pétert, a DK jelöltjét támogatja

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, az előválasztás miniszterelnök-jelöltje Facebook-bejegyzésében azt írja, a járvány és annak gazdasági következményei az egész országot sújtják.

Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Bicskén és környékén – tehát Orbán szűkebb hazájában – ezt máshogy éli meg a nagy többség, az téved. Az ő mindennapjaikba is belopózott a válság, vállalkozások mentek tönkre, munkahelyek szűntek meg, és kormányzati segítség híján sokan kerültek reménytelen helyzetbe. És miközben Európában a kormányok komoly támogatásokat nyújtottak, itthon Orbánék inkább a vadászati kiállításra, sporttámogatásokra és az oligarcháik kitömésére szórták a pénzünket – már amit nem alapítványokban tüntettek el

– fogalmaz a jobbikos politikus, hozzátéve, ők olyan jelölteket támogatnak, akik következetesen vállalják, hogy a választókerületben élők érdekeit képviselik majd.

Mint írja, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa többgyermekes családapaként és önkormányzati képviselőként is helyt áll, nem lenne ez másként akkor sem, ha 2022-től a Bicskén és környékén élőket képviselné a Parlamentben.

Orbán szűkebb pátriájában élőknek is jár a jólét és a szabadság, és nem csak a rendszer kiváltságosainak! A Jobbik csak ott indul el, ahol mi szolgáljuk legjobban a kormányváltást. Ott győznünk is kell. Máshol pedig mást kell győzelemre segítenünk. Erről is szól az összefogás