Szilágyi György: Egy elszabadult hajóágyú a házelnök, aki kénye-kedve szerint bünteti az ellenzéki képviselőket

Ez egy színtiszta politikai döntés volt, a Fidesz erkölcsileg és jogilag is kifogásolható büntetési gyakorlata során a Házszabályt sem tartják be – fogalmazott az Alfahír érdeklődésére Szilágyi György, annak kapcsán, hogy az Országgyűlés Mentelmi bizottsága ma reggel nem fogadta el Jakab Péter fellebbezését, így továbbra is érvényben maradt a Kövér László által kirótt 9,6 millió forintos gigabírság.

Elutasította Jakab Péter fellebbezését a Mentelmi bizottság, marad a Kövér László által kirótt 9,6 millió forint gigabírság erősített meg az Alfahír érdeklődésére Hargitai János, a testület KDNP-s elnöke a zárt ülést követően. Szerda reggel hallgatták meg a Jobbik elnökét a ficsúrozása miatt kirótt 9,6 milliós büntetés kapcsán, de a Mentelmi bizottság elutasította Jakab Péter érvelését, miszerint a helyezzék hatályon kívül Kövér László büntetését.

Szilágyi György felidézte továbbá, hogy a Parlament hivatalos jegyzőkönyvéből is kiderül, Kövér László nem vonta meg a szót a Jobbik elnökétől a ficsúros felszólalását követően, így maximum kéthónapnyi tiszteletdíjmegvonással lett volna sújtható Jakab Péter – amennyiben persze valóban elhangzott volna tőle sértő kifejezés, merthogy a ficsúr nehezen sorolható ezek közé.

„Nagyon sajnálatos, hogy a Mentelmi bizottság ehhez a törvénytelen és gusztustalan eljáráshoz asszisztál”

– tette hozzá Szilágyi György.

Arra a felvetésünkre, hogy ezzel a precedenssel tovább szűkülhet a magyar parlamentarizmus, a Jobbik alelnöke úgy felelt, ha így folytatódik, előbb-utóbb azt is sértőnek fogják találni, ha egy ellenzéki képviselő egyáltalán felszólal az Országházban.

„Kövér és a Fidesz csak azt felejti el, hogy nem látogatói igazolvánnyal járunk a Parlamentbe, hanem országgyűlési képviselőként vagyunk jelen, mert több millió magyar állampolgár ránk szavazott, hogy képviseljük az érdekeiket”

– hangsúlyozta Szilágyi György. A politikus szerint erre a legjobb példa Jakab Péter, aki valóban képes bevinni az emberek szavát az Országgyűlés elé.

Az ellenzék szerint megalapozatlan és nonszensz, hogy a Mentelmi Bizottság is támogatta Jakab Péter büntetését Ha megnézzük, hogy a házszabály milyen esetekben tesz lehetővé ekkora mértékű büntetést, akkor egyértelmű, hogy Kövér László döntése megalapozatlan, és ez alapján természetesen nem értünk egyet a Mentelmi Bizottság döntésével sem - mondta az Alfahírnek Keresztes László Lóránt.

Szilágyi György szerint elvileg meg lehetne alkotni egy Etikai Kódexet a parlamenti képviselők számára tiltott szavakról, ám ha nem a hatalomtól megrészegült emberek irányítanák ezt az országot, és nem ők ülnének a házelnöki pulpituson is, akkor szerinte nem lenne ezzel probléma, hiszen mindenki pontosan tudja, hogy mit szabad, és mit nem.

„De jelen pillanatban egy elszabadult, MSZMP-s stílust követő hajóágyú a házelnök, aki kénye-kedve szerint, politikai megfontolásból, és nem az etikai normák alapján bünteti az ellenzéki képviselőket”

– szögezte le a jobbikos politikus.

Ugyanakkor leszögezte azt is, büntethetik Jakab Pétert, elhallgattathatják bármelyik ellenzéki országgyűlési képviselőt, elnémítani nem tudják őket.

„A mi erkölcsi normánk azt követeli, hogy az igazság mellé álljunk, éppen ezért sorakozott fel a Jobbik frakciója és az ellenzék teljes mellszéleleséggel Jakab Péter mellett, akit igazságtalanul, és az önkényt kihasználva büntet folyamatosan Kövér László”

– zárta Szilágyi György.