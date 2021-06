Választási költségvetésnek nevezte az ellenzék a 2022-es büdzsé tervezetét

25 ezer milliárd forintos bevételből, több mint 28 ezer milliárd forintot költ el a kormány. Kezünkben van az a legújabb módosító, amelyet a kormánypártok benyújtottak. Újabb milliárdokat juttatnak egyébként haveri kezekbe

- mondta Varju László, (DK) a Költségvetési Bizottság elnöke, miután lezárult a 2002-es költségvetési vita az illetékes bizottságban.

A DK-s képviselő elmondta, a kiadások jó része például nyugdíjakra megy el, de szerinte jelentős része olyan kiadásokra megy el, amelyeket vállalhatatlan és elfogadhatatlan beruházásokra szánnak.

Egyértelműen kijelenthető, hogy választási költségvetésről van szó, hiszen jelentős részben politikai és a közvetlen baráti kört támogató juttatások vannak benne. Megfeledkezik a társadalom valódi állapotáról, és így összességében véve egy Európától leszakadó sereghajtóvá teszi országunkat

- jelentette ki Varju László.

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy azért sem támogatják a büdzsét, mert az ellenzéki képviselők 1041 módosítót nyújtottak be a költségvetés tervezetéhez, de a kormánypártok egyet sem támogattak.

Ma éppen arról nyújtottak be a kormánypártok módosítót, hogy 300 százalékos nyereségadóalap kedvezményt adnak a NER alapítványait támogató cégeknek. Azt gondolom, hogy ez a legbeszédesebb része, de mondok egy példát is. A vadászati világkiállításra a napokban is született döntés 6 milliárd forintról. A teljes költés pedig 75 milliárd ami elfogadhatatlan

- közölte Varju László.

Varga Mihálynak le kellene mondania

- jelentette ki Mesterházy Attila (MSZP) aki Matolcsy Györgyre hivatkozva úgy vélte a jegybank elnöke kemény bírálatokat fogalmazhatott meg Varga Mihály pénzügyminiszter tevékenységéről. Mesterházy szerint Matolcsy György hasonló elképzeléseket írt a büdzsé kapcsán, mint amilyeneket az ellenzéki képviselők terjesztettek elő.

Ilyenek például a szabadság, biztonság, méltányosság, igazságosság, valamint az életminőség kiemelten fontos. Arra gondoltam, hogy egy MSZP-s belépési nyilatkozatot küldök Matolcsy Györgynek, mivel a szocialista párt programjában évtizedek óta ezek az értékek alapértékként szerepelnek

- mondta Mesterházy Attila hozzátéve, hogy a felsőoktatás finanszírozásának alapítványi működésbe való kiszervezése már most is problémákat okoznak. Szólt még az egészségügy és Budapest közlekedésfejlesztésének elmaradásáról, valamint a nemzeti vízió hiányáról az MSZP-s képviselő.

Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) szerint a jövő évi költségvetés választási, átgondolatlan, bizonytalan és elnagyolt. A jobbikos politikus felidézte, hogy Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, a bizottsági vita során azért nyújtott be módosító indítványt, mert a kormány többlet feladatokat írt elő a nemzetiségi önkormányzatoknak, de ehhez forrást nem biztosított.

Ezután a kormánypártok sajátjukként nyújtották be a módosítást. Tehát azt látjuk, ha elég keményen és elég hangosan mondjuk, hogy baj van, akkor azt a kormány még ha saját módosítóként is de megteszi. Látjuk, hogy a kormánypártoknak semmi sem fontos, csak felkészülni a 2022-es választásokra és ebben a kormánypárti módosítóban volt egy eldugott sor. Eddig is 100 milliárdot terveztek az MTVA költségvetésre, de ezt most újabb 10 milliárd forinttal fejelték meg. Annyi volt az államtitkár válasza a kritikánkra, hogy több a feladat, több csatorna van, kell tehát a pénz az MTVA működésére

- idézte fel Potocskáné Kőrösi Anita, aki kijelentette, a Jobbik nem szavazza meg a 2022-es költségvetést.

Bősz Anett a Liberálisok elnöke szerint hiába nevezi a jövő évi büdzsét a kormány az újraindítás költségvetésének, ez a meglévő társadalmi szakadékok bebetonozásának költségvetése.

Azokat támogatja akár a családpolitikában is, akik egyébként is jól elboldogulnak különös tekintettel a kormány által támogatott nemzeti nagytőkés réteg, de ők voltak a haszonélvezői a válságkezelő csomagnak, és ők lesznek a haszonélvezői a 20021-es költségvetésnek is

- tette hozzá Bősz Anett.

A 20022-es költségvetésről jövő héten dönt az Országgyűlés.