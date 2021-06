Koronavírus: 269 az új fertőzött, elhunyt 26 beteg

A kormányzati tájékoztató portál pénteki adatai szerint:

a beoltottak száma 5 238 903 fő, közülük 3 814 194-en megkapták a második oltásukat is

269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818 főre emelkedett,

a gyógyultak száma jelenleg 711 105 fő, az aktív fertőzötteké 64 648,

702 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen.

A magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az oltási program aktuális állásról az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján számolnak be.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező, még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.