Rusvai hallott olyanról, hogy egy orvos ellenanyag hiányában harmadik oltást adott páciensének

Rusvai Miklós virológus az ATV Start c. műsorában elmondta, számításai alapján a 60 év feletti, kínai vakcinával oltott korosztály esetén minden ötödik embert érint az, hogy nem alakult ki kellő immunválasz. A virológus mindezt a hozzá eljutott információk alapján mondta, s 15-20 százalékot jelent az összes oltotthoz képest. A szakember szerint szükséges lenne tömeges felmérésre a kérdésben.

Rusvai a harmadik oltás szükségessége kapcsán elmondta: amint lehet, be kell adni, s azt is hangsúlyozta, a harmadik oltás más típusú vakcinával kell, hogy történjen.

Azt is közölte továbbá, bár hivatalosan nem tehetik meg az orvosok, ő hallott már olyan esetről, amikor ellenanyag hiánya miatt az orvos harmadik oltást is adott páciensének. A virológus szerint ez nincs tiltva, illetve az orvosi esküből következik is.