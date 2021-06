Jakab Péter: Trianonra, a szétszakítottságra, a megosztottságra, a gyűlölködésre egy válaszunk lehet: az összefogás

1920. június 4-én a győztes nagyhatalmak képviselői "Vae victis" alapon döntöttek a történelmi Magyarország feldarabolásáról. Az igazságtalan békediktátum több mint 3 millió magyar honfitársunkat gyűrte idegen államok fennhatósága alá

- olvasható a Jobbik Facebook-oldalán a nemzeti összetartozás napján.

A keresztény-szociális néppárt hangsúlyozta,

"az igazságtalanság mindig igazságtalanság, őseink szenvedése lelkünkben örök fájdalom, országunk kifosztása, hazánk kisemmizése, valamint nemzetünk gátlástalan kirablása több mint száz év elteltével is a magyarság ellen elkövetett történelmi bűn marad!"

Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán emlékezett meg, mint írta,

Trianonra, a szétszakítottságra, a megosztottságra, a gyűlölködésre egy válaszunk lehet. Az összefogás. A közös nemzeti minimumok megtalálása.

"A feladat sokáig nekem is lehetetlennek tűnt. Valójában azért, mert éveken át meg sem akartuk próbálni. Aztán 2018 telén, amikor a Fidesz megszavazta - most már tudjuk - alaptörvényellenesen a rabszolgatörvényt, ti mutattátok meg nekünk, mit jelent a közös nemzeti minimum megtalálása. Közös a hazánk, közösek a problémáink, a megoldás is közös" - fogalmazott a néppárt vezetője.

Mi, jobbikosok nagyon távolról érkeztünk ahhoz az asztalhoz, ahol meg kellett találni a közös nevezőt. Változnunk kellett nekünk is és másoknak is. Megtettük a nemzetért. Hidakat építettünk egymás felé. Kezet nyújtottunk ököl helyett. 2022-től a közös kormányzás felelősségével immár nemcsak egymásnak, de a nemzet minden tisztességes tagjának szeretnénk kezet nyújtani. Azoknak is, aki ma még a kormányzati gyűlöletkeltés árnyékában elutasítanak bennünket

- hangsúlyozta Jakab Péter, hozzátéve: "minden magyar felelős minden magyarért. Aki eddig csak elvett a közösből, annak fizetnie kell. Akitől eddig csak elvettek, annak pedig visszaadni."