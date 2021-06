Pesterzsébeten a Jobbik Hiller Istvánt támogatja

Hiller Istvánt támogatja Pesterzsébeten a Jobbik - írja a közösségi oldalán Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.

Mint írta, „Hiller István eddig négyszer győzte le a Fideszt – ez pedig önmagáért beszél. A közös cél nem is lehetne egyértelműbb: azokat jelöljük, és azokat támogatjuk, akik képesek felvenni a kesztyűt, képesek helytállni a rezsim ellen vívott harcban. Ugyanis csak így teljesülhet a közös küldetésünk: első lépésben a kormányváltás, majd az elengedhetetlen rendszerváltás. Már pontosan látjuk, hogy a Fidesz mit hozott a hétköznapokba: nyugtalanságot, ellenségeskedést és rossz hangulatot. Jövőre mi ezen is változtatni fogunk – pont azzal a bölcsességgel és nyugalommal, amit Hiller István is képvisel."