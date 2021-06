Matolcsy György az EU felbomlását vizionálja

Egy nemzet, közösség, vállalkozás vagy család akkor jár jól, ha kivédi a negatív kockázatokat és él a pozitív lehetőségekkel. A legtöbbet az nyeri, aki képes a kockázatokat kiaknázott lehetőséggé alakítani - írja az MNB elnöke, Matolcsy György a Növekedés.hu-n megjelent bejegyzésében.

A jegybank elnöke szerint az 50 éves ciklusok alapján ezek az 1970-es évek, míg a 80 éves szakaszok szerint az 1940-es évek is rokonaink. Az első rokonság energiaár-robbanást, pénzforradalmat és a digitális korszak elindítását hozta magával. A második rokonság pedig egy háborús világot a hadiipari technológiák forradalmával, melyből a következő évtizedek békésebb tömegtermelése lépett elő.

Mint írta, az 1940-es évtized már nyíltan háborús jellegű, erre az időszakra a második világháború és a kettős világrendszert létrehozó hidegháború a jellemzők.

Matolcsy szerint a legnagyobb kihívások között lehet, hogy felgyorsulhat az EU bomlása és felrobbanhatnak az európai adósságok.

"Mára világossá vált, hogy az USA és Kína kettős világrendszerében nem jön létre egy harmadik, hasonlóan erős hatalom. Az EU még megpróbálja pénzzel egyben tartani a közösséget, de már nem jöhetnek létre azok az integrált mega-programok, óriás-projektek, európai multinacionális vállalatok, technológiai áttörések, amelyek a harmadik hatalom kialakulását megalapoznák"

- összegezte az MNB elnöke.

Véleménye szerint ebből lép elő az EU legnagyobb kockázata: hogyan élik meg a tagállamok, választók és üzleti szektorok az egyre láthatóbb lemaradást?

Azt írta, a pénzforradalom feleslegessé teheti az EU bankrendszerét; még néhány technológiai áttörés, szabályozási lazítás és az EU bankrendszere helyére közel nulla költséggel működő digitális pénzügyi cégek lépnek.

Az új energiaforradalom megszüntetheti a ma ismert energiarendszereket és járműipart, az új technológiák minden hagyományos területen csak néhány szereplőt hagynak a piacon, döntő többségük eltűnik Matolcsy György szerint, és kérdésnek nevezte, hogy

a nyertes kínai és amerikai cégek mellett maradnak-e európai vállalatok.

"A digitális forradalom új üzleti rendszereket hoz létre, és regionális integráció lép a globális kereskedelem helyére" - tette hozzá Matolcsy.

A kockázatok mellett hasonlóan erős lehetőségeket is azonosít a jegybankelnök az évtizedben, és megjegyzi: a kihívás az, hogy ki képes az elsők között kiaknázni az új lehetőségeket, mert az elsők most könnyen egyetlenek is lehetnek az évtized végére.

A lehetőségek közé sorolta a digitális átmenet felgyorsítását, a fenntarthatóság követését az élet minden területén, a pénzforradalom "befogadását", a részvételt Ázsia, ezen belül Kína felemelkedésében, a részvételt a "kevert korszak" kialakításában, amely az ember és egy vele összeolvadó új, mesterséges világ közös működése felé mutat, valamint a technológiai forradalommal lépést tartó társadalmi átalakítások kezdeményezését.

Az új társadalom Matolcsy György szerint mindenben kettős lesz, ezért a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.