Újabb pert vesztett az MSZP-s ből lett fideszes Csikász Gábor

Az ezalényeg.hu számolt be arról, hogy két pert is elvesztett Csikász Gábor, Tiszaújváros fideszes önkormányzati képviselője. A korábban Mengyi Roland bizalmasának számító Csikász azután perelte be az ezalényeg.hu-t, hogy az online lap leleplező cikket írt Csikász Gáborról, de pert kezdeményezett Pap Zsolt tiszaújvárosi lokálpatrióta alpolgármester ellen is.

A Fidesz helyi ellenzékbe szorult tiszaújvárosi erős emberét korábban életveszélyes sérülés okozása miatt a bíróság jogerősen 2 év szabadságvesztésre ítélte, 5 évre felfüggesztve. Később pedig az derítették ki róla, hogy egyetlen országban sem elfogadható kamudiplomát szerzett.

Ezért perelt Csikász Gábor, de végül bukta mindkét pert, - ezért egykori mesteréhez Mengyi Rolandhoz hasonló módon - ismeretlen tettes ellen, de valójában Tiszaújváros önkormányzata ellen tett végül feljelentést.

Az ezalényeg felidézi, hogy Csikász Gábor igazi szélkakasnak számít a honi pártpolitikában. 2006-ban az MSZP választási delegáltjaként kezdte politikai pályafutását. 2011-ben még élesen bírálta a második Orbán kormányt a nyugdíjpénztárak kifosztása miatt, majd talán azért mert látta, hogy a baloldalnak esélye sincs végül inkább a Fideszt választotta.

Mostanra a NER egyik ismert figurájaként már havi összesen 1,3 millió forintos fizetést kap a lap szerint a NER-kifizetőhelyként működő állami Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.-től (500 ezer forint) és az MKB Consulting Zrt., ami Mészáros Lőrinc egyik cége (800 ezer forint). Felesége pedig a szintén kormányközeli szervezetnél, a borsodi Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatalánál tölt be magas pozíciót.