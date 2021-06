Reuters: a német külügyminiszter nekiesett a magyar kormánynak

A Reuters arról ír, hogy hétfőn Németország külügyminisztere, Heiko Maas arról beszélt, hogy a demokráciák ellenálló képességének megerősítéséhez az is szükséges, hogy a vétó intézményének felszámolásával megerősítsék az EU "külpolitikai cselekvőképességét".

„A közösség nem engedheti meg, hogy túszul ejtsék, akik vétójukkal megbénítják külpolitikánkat"

- utalt a német diplomácia vezetője feltehetően Magyarországra, hiszen nemrégiben a magyar kormány több alkalommal is vétóval próbálta megakadályozni az egységes európai nyomásgyakorlást.

Mint ismert, Magyarország többek között megvétózta a Hongkongban bevezetett biztonsági törvényt, ezzel védve új kommunista szövetségesét, Kínát. Más alkalommal Szijjártó Péterék elutasították, hogy törvénybe iktassák az unió, valamint Afrika, a karibi- és a csendes-óceáni térség kereskedelmi és fejlesztési egyezményét. De egy, az izrael-palesztin konfliktus miatt kiadott EU-s nyilatkozatot is „megtorpedóztak" Magyarországról.

Heiko Maas elmondta, hogy „a vétónak mennie kell, akkor is, ha így akár minket is leszavazhatnak". A többi között arról is szólt, hogy az utóbbi hónapokhoz képest nagyobb egység szükséges az EU-ban az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban napirendre kerülő szankciók ügyében is.

Az elégedettlenséget jelzi, hogy az elmúlt napokban a német külügyi tárca egyik embere nyíltan bírálta, hogy az Orbán-kabinet folyamatosan meggátolja az európai nyomásgyakorlást.

A Reuters szerint eddig nemigen volt példa arra, hogy ennyire nyíltan nekimenjen Németország egy másik tagállamnak. A németeknek egyre inkább tele van a hócipőjük a döntéshozatali rendszerrel, amelyben egyes tagállamok meggátolhatják a túlnyomó többség állásfoglalását. Éppen ezért szeretnék elérni, hogy a jövőben elég legyen politikai nyilatkozatok esetén a minősített többség is.

Nem szakadhat ketté Európa

A Süddeutsche Zeitung arról ír, hogy Heiko Maas kijelentette, hogy meg kell akadályozni a kétsebességes Európai Uniót. A nagykövetek konferenciáján elmondta, hogy nem szabad, hogy a kelet-európai államok másodrendűvé váljanak, mert abban az esetben elveszíthetik ezeket az államokat.