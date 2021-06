Karácsony szerint a kormánynak lépnie kell, levélben kéri Orbánt, hozza nyilvánosságra a Sinopharm ellenanyag-tesztek eredményét

A kormánynak lépnie kell. A laboratóriumi ellenanyag-tesztek eredményeinek azonnali nyilvánosságra hozatalát, ingyenes ellenanyag-tesztelési lehetőséget, illetve azoknál, akiknél az első két oltás nem termelt megfelelő mennyiségű ellenanyagot, a harmadik oltás felvételének biztosítását kezdeményeztem ma a miniszterelnöknél

Az MSZP-P miniszerelnök-jelöltje posztjában azt írja, az elmúlt napokban több embertől is segélykérő levelet, megkeresést kapott.

Megkeresett az az immár több mint 3 ezer főt számláló csoport is, amelyben azok osztják meg egymás között tapasztalatikat, akik maguk, vagy akiknek hozzátartozóik Sinopharm vakcinát kaptak, ám az ellenanyag-vizsgálatok negatív eredményt mutattak, vagyis védettség az oltás ellenére sem alakult ki náluk

Nagy a titkolózás a T-sejtes eredmények körül A vírussal szemben védtelenekből szerveződő Facebook-csoportnak közvetlen jogi eszköze nincs érdekeik érvényesítésére, a kormánnyal szemben nem tudnak jogi eljárást indítani - írja cikkében a Népszava. A lap a covid ellen beoltottak védettségét elemző tesztjeik eddigi eredményéről kérdezte az Operatív törzsez és a szakminisztérium, ám sehonnan nem kaptak választ.

"a WHO is, de más szakértők is felhívták a figyelmet, hogy az idősebb korosztályban, a 60-65 év felettieknél a Sinopharm vakcina több esetben nem eredményezett kellő védettséget, állítólag magyar laborok is hasonló eredményre jutottak".

Miután az érintettek képviselőjével beszélgetett és járványügyi szakemberekkel konzultált ma levelet küldött a miniszterelnöknek, benne három kezdeményezéssel:

1. A találgatások elkerülése és a tisztánlátás érdekében kezdeményeztem, hogy a miniszterelnök intézkedjen annak érdekében, hogy az Operatív Törzs az EESZT adatai alapján haladéktalanul hozza nyilvánosságra, hogy az egyes oltások esetében a második oltás utáni tizennegyedik napot követően vénás vérből végzett, laboratóriumi ellenanyagtesztek korcsoportonként összesítve milyen eredményt adtak.

2. Amennyiben ezen adatok azt támasztják alá, hogy bizonyos oltások esetében egyes korcsoportokban nem termelődik megfelelő mennyiségű ellenanyag az emberi szervezetben, akkor mihamarabb gondoskodjon az érintett oltotti kör adott korcsoportja számára ingyenesen hozzáférhető ellenanyag-tesztelésről.

3. A kormány azok esetében, akiknél nem alakult ki a megfelelő védettség, gondoskodjon – más országok gyakorlatának megfelelően – egy harmadik oltás vételezésének lehetőségéről.

Megjegyezte, természetesen mindehhez felajánlotta a Fővárosi Önkormányzat együttműködését.

Amennyiben a kormány belátható időn belül nem intézkedik az ingyenes ellenanyag-tesztelés lehetőségéről, Budapest a saját lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges lépéseket

Úgy véli, "nyitás idején, a nyári szezon kezdetén tartozunk azzal az aggódóknak, hogy teszünk a biztonságuk, az egészségük érdekében. Ez nem politikai kérdés, ez elemi kötelesség. Most, hogy a magyar operatív törzs is arra a jutott a keddi közlése szerint, hogy a vakcinák egymással keverhetők, itt az ideje felkészülni a védettséggel nem rendelkezők felüloltására. És itt az ideje, hogy a propaganda és a politikai lózungok helyett tisztában legyünk a tényekkel, hogy a leginkább veszélyeztetett idősek körében milyen arányú a valódi védettség. Tudjuk, van vakcina, ami valóban hatékony, a kormány dolga elsődlegesen, hogy ehhez hozzájussanak azok, akiknél az első oltás nem hozott megnyugtató eredményt".

Ebben a propagandával sújtott politikai közegben fontos világossá tennem: nem a kevesebb, hanem a több és jobb oltás mellett érvelek, a valódi biztonság, a valódi védettség érdekében. Lehet ezt oltáspártiságnak is nevezni, de talán így pontosabb: felelősség

