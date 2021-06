Arcfelismerő rendszert telepít a siófoki polgármester a Petőfi sétányra

Lengyel Róbert, a Facebookon számolt be arról, hogy a részben állami tulajdonú kínai Dahua Technology mintaprojekt keretében építteti ki a megfigyelőrendszert. Siófok első embere szerint a térfigyelőrendszer operátorai akár a tömegben is megtalálhatják a sétányon szabálysértést, bűncselekményt elkövetőket.

A polgármester szerint a korábban kiépített térfigyelő kamerarendszer infrastruktúrája és eszközparkja részben már elöregedett. 2020-ban kezdték meg a minőségi cseréket.

Városuk legfrekventáltabb sétányán az ott hömpölygő tömeg, a rengetek vendéglátóhely, a programok melegágyai a jogsértésnek is. Jelenleg 39 új, mesterséges intelligenciával ellátott kamera felszerelésével immár egy országosan is egyedülálló rendszer alapjait tettük le. A tendernyertes beszállító cég, a DAHUA részéről ez egy minta projekt, így tőlük is kiemelt támogatást kaptunk a megvalósításhoz

- közölte Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.

A 444.hu közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai állam tulajdonában álló Dahua Technology szerepet vállalt a kínai állam ujgurok elleni kampányában is, az ő arcfelismerő rendszereiket is bevetik a nyugati Hszincsiang tartományban élő muszlim kisebbség erőszakos asszimilációjában.

A kínai cégnek két súlyos adatbiztonsági botránya is volt. Hackerek 2016-ban és 2017-ben is hozzáférést nyertek kamerarendszereikhez, a korabeli beszámolók szerint bárki átvehette az irányítást az eszközök operációs rendszere felett. 2021 márciusában az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) „elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatnak” minősítette a Dahua szolgáltatásait és eszközeit. 2021. június elsején pedig az elektronikai és fizikai biztonsági rendszereket szolgáltatók amerikai érdekképviselete, a Security Industry Association is kizárta soraiból a Dahuát, mivel állításuk szerint megsértette a szervezet etikai szabályait.