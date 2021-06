Meglepetésre készül a magyar válogatott

Holender Filip és Varga Roland, a pénteken kezdődő és részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott két tagja szerint a csapat meglepetést szeretne okozni a csoportkörben.

A Telkiben rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón Holender azt mondta, bár még öt nap hátra van a címvédő portugálok elleni mérkőzésig, már mindannyian készen állnak és koncentráltak.

"A 2016-os Eb-szereplés is nagy élmény volt mindenki számára, azok a játékosok pedig, akik ott voltak és most is velünk vannak, természetesen sokat tudnak segíteni"