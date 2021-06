Jakab Péter: Orbán nem szolidáris a magyarokkal, a milliárdos nemzeti konzultáció megelőzi a kisembereket

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor mai rádióinterjújára, és elsősorban azt emelte ki, hogy úgy tűnik, akkor ennyi volt idén a válságkezelés. Legalábbis szerinte ez derült ki Orbán mai interjújából.

"Persze a 25 év alattiak kapnak adómentességet. Majd jövőre, a választások előtt. A kiskeresetű gyermekesek is visszakaphatják az adót. Majd jövőre, a választások előtt. A minimálbér is emelkedhet, majd talán jövőre, a választások előtt. Mielőtt azonban a kisemberre sor kerülne, még gondolni kell a haverokra is: kell egy milliárdos nemzeti konzultáció minderről. Mégiscsak első a barátság, nem?"