Jobbik: Amennyit az szja-ból visszatérít a kormány, ugyanannyit von el más adóformában

- hívta fel a figyelmet a kormányfő által bejelentett szja visszatérítés ellentmondásosságára Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik alelnöke szerint ha megvizsgáljuk az ÁFA- és személyi jövedelemadó-befizetési várakozásokat, valamint azt, hogy mennyivel sarcolják a családokat, rádöbbenhetünk, hogy egyetlen év alatt éppen annyival terhelnek jobban mindannyiunkat, mint amennyit most a választási évben „vissza akarnak juttatni”.

- tette hozzá, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Z. Kárpát Dániel jelezte, az alapvető élelmiszereken és a gyermeknevelési cikkeken levő, uniós rekorder 27 százalékos ÁFA pont a gyermekeket nevelőket terheli a legjobban. Ezzel párhuzamosan a gyenge forint miatt szerinte minden egyes importtermékért sokkal többet kell fizetniük „meglepő módon” épp a családosoknak.

A családi pótlék befagyasztásával is százmilliárdokat „spórolt” a Fidesz. Mi dupláznánk (ez 300 milliárd forintba kerülne), és az emelt összeget Családi kártyára helyeznénk, amivel gyermekvédelmi megközelítésből csak alapvető élelmiszert és gyermeknevelési cikkeket lehetne vásárolni. Ha a minimálbért adómentessé tennénk vagy adójóváírást vezetnénk be a tehermentesítés céljából, óriási segítséget nyújtanánk a legnehezebb sorban gyermeket nevelő dolgozók számára. Ehhez képest a Fidesz megadóztatta őket is, szintén ezermilliárd feletti összeggel terhelve őket az évek során