Budapest 6-os választókerületében a Jobbik Arató Gergelyt támogatja az előválasztáson

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook oldalán jelentette be, hogy Arató Gergelyt támogatja az előválasztáson.

A választók azzal bíztak meg minket, hogy működjünk együtt a kormányváltásért. Mi, Jobbikosok nagyon távolról érkeztünk ahhoz az asztalhoz, ahol meg kellett találni a közös nevezőt. Változnunk kellett nekünk is és másoknak is. Megtettük a nemzetért. Azok méltóak a tiszteletre, akik képesek kompromisszumot kötni a hazáért. Ha DK-s jelöltet tartunk a legalkalmasabbnak, akkor természetesnek vesszük, hogy támogatjuk. Ahogyan az is természetes, hogy más körzetekben pedig a DK támogatja a Jobbik jelöltjét