Kutatás: a többség a tervezett szja-visszatérítést választás előtti pénzosztásnak tartja

Íme, egy videó arról, hogyan gyaláz a Fidesz egy javaslatot, ha én nyújtom be, aztán hogyan nyúlja azt le - így mutatta be friss videóját Jakab Péter Jobbik-elnök. A felvétel arról szól, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt az átlag alatt keresők személyi jövedelemadójának elengedését javasolta, de erre a Fidesztől csak azt a választ kapta, hogy ilyen szakmaiatlan javaslatot még nem láttak, és egyébként is felborítaná a költségvetést, sőt lenullázná a Fidesz-kormány eddigi eredményeit.