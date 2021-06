Nunkovics a rendvédelmisek alacsony biztosítási díjáról kérdezte Pintér Sándort, aki semmitmondó választ adott

Orbán Viktor miniszterelnök hosszú idő után végre válaszolt előre nem egyeztetett kérdésekre is - ezzel minden bizonnyal a Fidesznél is úgy döntöttek, be kell rúgni a kampánymotort, nem adhatnak több mint félév előnyt az ellenzéki miniszterelnök-jelölteknek. Állítólag tegnap döntötte, hogy megjelenik a Kormányinfón, miután a kormányülésen támogatták az szja-visszatérítést.