Mészáros napi 131 milliót keresett, percenként többet visz haza, mint egy csóró magyar melós havonta

A stílus maga az ember, de ez nem csak arra vonatkozik, amikor ő Kaleta Gábort aberrált pedofil szörnynek nevezi, hanem arra is, amikor a NER vezetői, „nagyparazitái” 47 milliós Mercedes terepjáróval járnak vagy 160 millió forintos karórát hordanak – erről Ander Balázs beszélt az Országgyűlésben hétfőn. A Jobbik alelnöke felhívta arra is a figyelmet, hogy az Orbán-kormány strómanja, Mészáros Lőrinc a válság alatt is keresett 48 milliárd forintot, ami

napi 131 millió, óránként 5,5 millió, percenként 91 ezer forintot jelent.

Mint mondta, ezzel szemben a dél-somogyi embereket a multik és a NER-oligarchák rabszolgasorban tartják, a melósok elkezdtek a románoknál is rosszabbul keresni, mindez pedig annak a „szociopata, társadalomromboló, neoliberális társadalomfilozófiának” köszönhető, ami szándékosan olcsó munkaerőként kínálja fel a magyarokat a külföldi cégeknek, és amiről Orbán Viktor már saját maga is dicsekedett arab üzletembereknek még 2014-ben.

A térségben a nettó átlagos havi bér 170 ezer forint körül mozog, de sok helyen a közmunkások miatt a 100 ezer forintot sem éri el – mutatott rá a jobbikos országgyűlési képviselő.