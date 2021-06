Öt forinttal drágul péntektől a benzin és a gázolaj

A holtankoljak.hu információi szerint pénteken ismét jelentős drágulás várható a hazai benzinkutakon. A 95-ös oktánszámú üzemanyag és a gázolaj literenkénti bruttó átlagára egyaránt 5-5 forinttal megy fel. Így június 18-ától a 95-ös benzin átlagára 432 forint/liter, míg a gázolaj 436 forint/liter lesz.

A privátbankár.hu szerint ezzel közel 3 hónapja nem látott magas szintre kerülnek a hazai üzemanyagárak, ami annak tudható be, hogy az azokat meghatározó mindkét tényező kedvezőtlenül alakult. Egyrészt többéves csúcsok közelébe érkeztek a világpiaci kőolajárak, az északi-tengeri Brent típus két éve nem volt ilyen magas, másrészt pedig a koronavírus visszaszorítása erősíti a keresletet, ami áremelkedést generált. Ezt eddig némileg ellensúlyozni tudta a forint erősödése, de most ez a tendencia is megfordulni látszik, a hazai fizetőeszköz az utóbbi napokban gyengült a dollárral szemben.