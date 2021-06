Pásztor István: megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között

Megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között a jövő szerdán - közölte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi médiában.

A vajdasági magyar politikus tájékoztatása szerint

június 23-án a koronavírus-járvány miatt lezárt szerb-magyar határátkelők mindegyike újra megnyílik, és a megszokott rend szerint működik majd,

írja az MTI.

Pásztor István egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a járvány ideje alatt nyitva tartó Horgos-Röszke, valamint Kelebia-Tompa átkelők mellett június 15-től a Bajmok-Bácsalmás, a Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-Tiszasziget átkelő is megnyílik. A jövő héttől a Horgos-Röszke közúti átkelő, valamint a Rábé-Kübekháza és a Haraszti-Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 135-tel 715 442-re, Koszovóban tízzel 107 147-re, Észak-Macedóniában szintén tízzel 155 594-re, Montenegróban 19-cel 100 020-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 61-gyel 204 408-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában öttel 6985-re, Montenegróban eggyel 1610-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hattal 9387-re emelkedett. Koszovóban és Észak-Macedóniában nem volt halálos áldozata a kórnak, így a halottak száma 2254, illetve 5472 maradt.