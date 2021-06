A dánok lemészárolták az oroszokat, a finnek pechesek voltak

Hármas pontegyenlőség alakult ki a labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjában. Belgium kis szerencsével 2-0-ra győzött Finnország ellen, így mindhárom meccsét megnyerve 9 ponttal zárta a csoportkört. A másik meccsen a Christian Eriksen csaknem tragikus esete után magára találó dán válogatott 4-1-re győzött Oroszország legjobbjai ellen.

Így a három hárompontos csapat körbeverte egymást, de Dánia jobb gólkülönbséggel lett a csoportmásodik és biztos továbbjutó. Finnországnak hárompontos csoportharmadikként kevés esélye maradt a nyolcaddöntőbe jutásra.

A belga–finn összecsapáson a várakozásoknak megfelelően a belgák játszottak támadófelfogásban, az első negyedóra után nyomasztóvá vált a fölényük, mindez azonban csak gólszerzési lehetőségeket eredményezett, mert a finnek rendkívül fegyelmezetten védekeztek, olykor pedig szerencséjük volt.

A szünet után sem változott a játék képe, a finn kapus Lukas Hradecky egyre többször játszott főszerepet, és bár a 65. percben már ő is tehetetlennek bizonyult: Kevin De Bruyne átadását Romelu Lukaku a tizenhatos vonalán átvette, majd megtolta a labdát, és tíz méterről, középről a hálóba lőtte, ám a videobírós visszajátszásra hivatkozva a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. Kilenc perccel később éppen – az addig remeklő – Hradecky öngóljával került előnybe: az ötödik belga szöglet után Thomas Vermaelen a kapufára fejelt, de onnan a labda Lukas Hradecky kezére, majd a gólvonal mögé pattant (1-0). (Emlékszünk az 1997-es Finnország–Magyarország vb-selejtező 90. percére? Ahhoz volt hasonló ez a gól.) A világbajnoki bronzérmes sorozatban 33. alkalommal szerzett legalább egy gólt. Legutóbb 2018 júliusában, az oroszországi világbajnokság elődöntőjében nem találtak be, amikor 1-0-ra kikaptak Franciaországtól, éppen Szentpéterváron. A végeredményt Lukaku állította be a 81. percben: De Bruyne pontos passzával fordult kapura, majd a tizenegyespont magasságából a hálóba lőtt (2-0).

Csapatának fölényére jellemző, hogy nyolc alkalommal találta el ellenfele kapuját, a finneknek mindez csupán egyszer sikerült. Nikolai Alho, az MTK finn középpályása a hetvenedik percben lépett pályára.

Az orosz–dán mérkőzésen a dánok gyorsan átvették a kezdeményezést, az első pillanattól látszott, hogy nekik kell hajtani a győzelemért, míg az oroszoknak a döntetlen is jó eredmény. A skandináv fölény azonban sokáig csak labdabirtoklásban mutatkozott meg, helyzetig nem jutott el a csapat, az orosz gárda pedig nem egyszer remek és veszélyes kontratámadásokat vezetett. A játékrész hajrájára fordulva aztán mégis a dán együttes szerzett vezetést, Mikkel Damsgaard gyönyörű lövésével: labdát kapott az orosz kaputól 22 méterre, majd egy igazítás után gyönyörűen lőtt a bal felső sarokba (1-0). A 20 éves és 353 napos csatár ezzel minden idők legfiatalabb dán gólszerzője lett nagy tornán.

A második félidő elején már az oroszoknak volt sürgős, a támadásaikba azonban rengeteg hiba csúszott, ráadásul alig negyedóra után a dánok növelték előnyüket egy nem mindennap látható hiba után: az 59. percben Kuzjajev rossz hazaadási kísérletével a 16-oson belül álló Poulsen elé „tálalt”, aki az üres kapuba lőtte a labdát (2-0). A folytatásban még egyszer felcsillant az oroszok számára a remény: a 68. percben Dzjubát borították fel a dánok ötösénél. A megítélt büntetőt a sértett nagy erővel középre, a léc alá rúgta (2-1). Az oroszok gyors szépítése után a dánok két szép góllal lezárták a meccset. Először a 79. percben Szafonov két bravúros védését követően az orosz védők röviden szabadítottak fel, a lendületből érkező Christensen pedig 23 méterről nagy erővel a léc alá bombázott (3-1), majd a 82. percben villámgyors dán kontra végén Maehle 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (4-1). Az északiak a nagy arányú sikerrel kivívták a továbbjutást, az oroszokat pedig kiejtették.

