Tájékoztató kisokost készített a hálapénzről a Magyar Orvosi Kamara, minden kérdést megválaszolnak

Mint ismert, a hálapénz adása és elfogadása január óta számít bűncselekménynek. Az RTL Híradó vasárnap este arról számolt be, hogy több kórházban irodája is lesz a hálapénzzel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására alakult csoportnak. A televízió értesülését a kormány is megerősítette. Közölték, a Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül működő „hálapénz kommandó" fő célja a bűnmegelőzés a betegek és az orvosok esetében is.