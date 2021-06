Itt a nyár, végre választhatunk SUP deszkát! (x)

Akárhogy is váratott magára, eljött a nyár és a SUP deszkák szezonja. Manapság egyre elterjedtebb a nyaralás alatt a SUP deszkák használata. A sport szerelmesei a sportolás miatt választják, a családosok a közös vizen eltöltött idő miatt. Van, aki csak napozásra használja, de mindent összevetve leszögezhető, hogy egyénenként eltérő, de más-más célt is szolgálva bizony jó szórakozás a SUP-on eltöltött idő.

Milyen SUP deszkát érdemes vásárolni?

Többen vannak, akik kezdetben bérlik ezt a nagyszerű eszközt a nyaralásra vagy a víz közelében töltött időre, azonban sokan meg is vásárolják, hogy a nyár alatt maximálisan minden hétvégén kihasználhassák a jó idő adta lehetőséget a vizes sportra. Mielőtt megvásárolnánk ezt az eszközt, érdemes pár tapasztalt jó tanácsot megfontolni, és az alapján eldönteni, melyik SUP termékre essen a választásunk.

A piacon található deszkák két fajtája közül lehet választani, így vásárláskor vagy felfújható, vagy merev falú SUP mellett tesszük le a voksunkat. Élmény tekintetében talán a felfújható változat ad többet, ezért aki a sport során a nagyobb élményben és szabadságban szeretne részesülni, annak a felfújható SUP deszka választása lesz az ideális.

A merev falú változat kicsit nehezebben mozgatható, de annak, aki állandó helyen, például nyaralóban szeretné használni, és emiatt nem lesz szüksége a folytonos cipelésére, annak kiváló választás lehet a merev falú SUP is.

Tanácsok a felfújható SUP-ok vásárlásához

Aki mindig mozgásban van, azok számára inkább a felfújható SUP az ajánlott, ugyanis kihasználva azt, hogy összehajtva egyszerűen elfér egy csomagtartóban, autóval - sőt még mérete alapján biciklivel is - bárhova el tudja majd vinni a deszkát, semmilyen terhet nem jelent majd számára.

A SUP-ok szempontjából a hidrodinamikai tulajdonság számottevő, illetve különbség lehet még SUP deszka és SUP deszka között a sebesség és stabilitás is. Mindezen tulajdonságokat a tapasztalt gyártók hosszú ideje tesztelik és vizsgálják, azonban nem kérdés, hogy a márkás termékek gyártása során inkább felhasználják a témában korábban szerzett tapasztalatokat.

Fontos szempont még, melyeket a SUP kiválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy milyen célra szeretnénk felhasználni azt. Egyénileg? Vagy esetleg családdal közösen? Sportra, napozásra vagy jógára?

A SUP-ok kínálatát széles árfekvésben megtaláljuk a piacon, azonban érdemes nem a legolcsóbbat választani - nagyjából a közép árkategóriától felfelé találhatóak azok a termékek, melyek tartósságuk szempontjából jók lehetnek.

A meghatározott cél szerint érdemes vizsgálni a deszkákat hosszúságuk, szélességük és formájuk alapján is, mert míg egy hosszabb orrú deszka a nagyobb távok megtételét egyszerűsíti, addig egy szélesebb SUP-on jobban elfér több ember a társas kalandtúrák során.

Bármelyik SUP-ot is választjuk, élmény lesz vele a nyár. Vásárláskor konzultáljunk az adott bolt szakértőjével, mely tanácsok figyelembevételével egészen biztosan jól fogunk választani.