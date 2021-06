6 dolog, amit érdemes tudnod, mielőtt weboldalt indítasz cégednek (x)

Manapság egyre nagyobb szerepet töltenek be a weboldalak egy vállalkozás életében, hiszen az online jelenlét elengedhetetlen ahhoz, hogy széles körben is megismerkedjenek az adott cég profiljával. Gyakran a weboldalak jelentik az elsőszámú interakciós pontot a cégtulajdonos és a leendő ügyfél között, így ha még nem rendelkezel weboldallal, akkor mindenképp érdemes rajta elgondolkodnod.

Ha vállalkozásod van, akkor egy saját weboldal létfontosságú, hiszen ez ad arcot a termékeidnek/szolgáltatásaidnak. Egy egyedi weboldallal megmutathatod magad az online térben, és lekörözheted versenytársaidat.

Ugyan számos költséghatékony megoldás létezik, mint az ingyenes weboldalkészítő programok, mégis azt javasoljuk, hogy fordulj profi szakemberhez, aki segíteni tud egy kész sablon átformálásában, illetve egy teljesen új weboldal létrehozásában is.

Egy profi weboldal elkészítése körültekintést, és komoly szakértelmet kíván. A következőkben összegyűjtöttünk 6 pontot, amelyeket érdemes tudnod, mielőtt weboldalt indítasz a vállalkozásodnak.

1. Válassz rövid, és hangzatos domain nevet!

Mielőtt kiválasztod a megfelelő domain nevet, gondold át, hogy miről is szól pontosan az adott márkád. Tudjuk, hogy a megfelelő domaint nem egyszerű feladat megtalálni. Azt javasoljuk, hogy olyan nevet keress, amire sokan kereshetnek rá, és köze van a vállalkozásodhoz, hiszen ezen múlhat a terméked/szolgáltatásod megítélése is. Továbbá fontos az is, hogy olyan nevet válassz, amire lehet márkát építeni, valamint könnyen megjegyezhető! Az egyedi domain neveket könnyebben találják meg a potenciális vásárlók, és ha elég frappáns, akkor könnyedén elterjedhet a virtuális térben is.

2. Figyelj a stílusra is!

Amikor a weboldalad stílusán gondolkozol, akkor nem csak az fontos, hogy illeszkedjen a márkád által képviselt színvilághoz. Elengedhetetlen, hogy elnyerje az oldaladra látogatók bizalmát, és ösztönözze a vásárlást. A tartalomnak, a képeknek, és a tartalmaknak mind tükröznie kell a márkád identitását.

Ne feledkezz meg a reszponzív design-ról sem! Egyre nagyobb azon felhasználók száma, akik okostelefonról vagy tabletről neteznek, így fontos, hogy weboldalad alkalmazkodjon ezekhez a felületekhez, és felhasználóbarát legyen!

3. Gyors betöltöttség

Tudtad, hogy a weboldal betöltöttségi ideje befolyásolja a felhasználói élményt?

Ez hatással lehet a SEO-ra, azaz keresőoptimalizálásra valamint a weboldal látogatottságára is. A mai rohanó világban mindenki siet, és azonnal meg akarja tekinteni az aktuális weboldalt. A felhasználók nem várnak. Egy idő után átvándorolnak a konkurencia weboldalára, aminek a hatására jelentős mennyiségű konverziótól eshetsz el. Ráadásul a Google hátrébb rangsorolja azokat az oldalakat, amelyeknek a betöltöttsége lassabb, ennek eredményeként a felhasználó által oldalon eltöltött idő is visszaesik.

4. Ne feledkezz meg a tartalomról!

Ugyan nem az egyetlen befolyásoló tényező, mégis kulcsfontosságú, hogy átadd a célközönségednek a márkád által képviselt üzenetet. Ezt a weboldalad tartalmaival tudod megtenni a legkönnyebben. Legyen szó egy új blogbejegyzésről vagy akcióról, időnként érdemes aktualizálnod a weboldal tartalmát. Ezáltal az oldaladra látogatók bizalmát, és a saját szakmai státuszodat is erősítheted!

5. Generálj forgalmat a weboldaladra!

Tudnod kell, hogy egy új weboldal esetén nem érkezik forgalom semmilyen forrásból, csak abban az esetben, ha az oldalt megtámogatjuk fizetett hirdetéssel. Ezt fontos figyelembe venned, hiszen ez plusz kiadásokkal járhat az elején, viszont hosszútávú befektetés, ami egy jó hirdetési stratégiának köszönhetően megtérülhet.

Tehát a megfelelő design kialakítását követően allokáljunk egy bizonyos összeget az elkövetkezendő hónapok online marketingre fordított tevékenységeire is. A hirdetési felületeket pedig a célközönségünk alapján határozzuk meg. Ez nem egyszerű feladat, így javasoljuk, hogy kérd egy profi online marketing szakember segítségét!

6. Mérni, mérni és fejleszteni!

Ha már megvan az új weboldalad és elindultak rajta a hirdetések is, akkor fontos, hogy tisztában légy a weboldaladra érkező látogatók statisztikájáról, valamint nyomon kövesd a konverziós tevékenységeket! A Google Analytics mérőkód segítségével pillanatok alatt meg tudod tekinteni a weboldalad forgalmát.

Ez nem csak abban az esetben hasznos, ha kampányt indítasz, hanem a weboldal ellenőrzésére is alkalmas. Ezáltal láthatod, hogy ténylegesen megtörtént-e a célkonverzió? Ha nem, akkor akár fejlesztési probléma is állhat a háttérben.

+1 Kérd profi szakember segítségét!

A fent leírtak alapján láthatod, hogy a weboldal készítés egy összetett, és komplex folyamat, amelyhez professzionális munka szükséges. Mielőtt új weboldalt készítenél vállalkozásodnak, érdemes kikérni egy webfejlesztő szakember véleményét is, hogy a kész weboldalad minden helyzetben flottul működjön.