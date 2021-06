„Lehetséges diszkrimináció” miatt az UEFA fegyelmi eljárást indított a német-magyar meccs után

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást kezdeményezett a szerdai Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzés kapcsán, "lehetséges diszkriminatív esetek" miatt.

A szervezet nem közölt pontos részleteket, ugyanakkor német sajtóértesülések szerint - korábban a Die Welt számolt be róla - a magyar szurkolók egy része homofób dalokat énekelt a 2-2-re végződött csoportmeccsen.

A mérkőzés előtt az UEFA - politikai okokra hivatkozva - elutasította, hogy az Allianz Arena szivárványszínű díszkivilágítást kapjon a mérkőzés során, amivel civil szervezetek a magyar kormányt akarták provokálni a homoszexuálisokat is érintő pedofiltörvény miatt.

A politikai indíttatású támadássorozat egyébként már az odaúton elkezdődött, amikor a csapatot követő magyar szurkolókat minden előzmény nélkül félreállították a német rendőrök és jogellenes intézkedések alá vetették:

„A német rendőrök egyszerűen kiszórták a betonra a holmikat és ezután rabosítottak" Én is a Carpathian Brigade buszán utaztam. Már az osztrák-német határon is voltak gondok, de az igazi problémák München előtt mintegy 60 kilométerrel kezdődtek, amikor a szövetségi rendőrök, akik előtte sokáig követtek bennünket, végül beterelték a buszt egy parkolóba, majd egyenként vizsgáltak át mindenkit.

A magyar drukkerekkel szemben már zajlik vizsgálat a Portugália és Franciaország elleni, budapesti csoportmeccsek kapcsán is, szintén "lehetséges diszkriminatív esetek" miatt. A portugál sajtó arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldónak ellenséges fogadtatásban volt része a Puskás Arénában, ahol a franciák kulcsemberei közül Kylan Mbappé és Karim Benzema is a hazai drukkerek rasszista céltáblája volt. Ugyanakkor az ilyen vizsgálatokat alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy a kollektív bűnösség elve alapján 65 ezer magyar nézőt akarnak megvádolni valamivel, vagy csak 65-öt.