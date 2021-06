Az LMP is beállt a Jobbik által támogatott Szűcs Ildikó mögé Csongrád-Csanád 3-ban

Csongrád-Csanád megye 3-as választókörzetében változott az előválasztási erősorrend, ugyanis a Jobbik után az LMP is felsorakozott Szűcs Ildikó mögé - a szentesi önkormányzati képviselő civilként vesz részt az ellenzéki előválasztáson.

Az erről szóló sajtótájékoztatón Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke hangsúlyozta, az ellenzék megtanulta a leckét, akkor lehetséges a kormányváltás, ha minden egyes választókörzetben egy jelöltet állítanak a pártok a Fidesszel szemben. Ugyanakkor, az ellenzék nemcsak kormányváltásra, de kormányzásra is készül - tette hozzá, így a pártok számára a cél egy szolidáris, élhető, tisztességes, zöld, fenntartható Magyarország építése, ahonnan nem mennek a fiatalok külföldre, és ahol tisztességesen meg tudnak élni az emberek - magyarázta az LMP-s politikus.

Ennek érdekében Fehér Attila, az LMP területi vezetője, a zöldpárt eddig képviselőjelöltje be is jelentette, visszalép az előválasztásról Szűcs Ildikó javára, így az LMP is őt támogatja majd.

Fehér Attila ezzel kapcsolatban elmondta, ez egy programalapú kölcsönös együttműködés, és közös munkára készül Szűcs Ildikóval, sőt, segíteni is fogja őt a programalkotásban, elsősorban a zöldfejlesztésekben.

A Jobbik alelnöke is optimistán tekintett a jövőbe. Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta, sokkal több volt a közös pont a programalkotásban, mint ami elválasztotta az ellenzéki pártokat. A jobbikos politikus szerint Szűcs Ildikót átjárja a hit, a munkájába vetett bizalom. Z. Kárpát Dániel szerint az épülő jövőbe vetett hit a hiányzik a legjobban az országban. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is elkötelezettek a jólét Magyarországa, és egy tisztességes lakhatási vízió mellett, a Jobbik számára a szülőföldön való boldogulás az elsődleges szempont.

Z. Kárpát Dániel kihangsúlyozta a civil szót, mert mint mondta, a Jobbik több mint 100 körzetben tudott volna jelöltet állítani, de

"a pártok önzéséből vissza kell venni",

és a legesélyesebb jelöltet kell támogatni. A sunyiság az ellenoldalt erősíti - üzente a politikus.

Szűcs Ildikó is hangsúlyozta, civilként fog részt venni az ellenzéki előválasztáson, mert egyre többen látjuk a mindennapok nehézségeit, az oktatás és az egészségügy hiányosságait, a térségben tapasztalható alacsony béreket, az elvándorló fiatalokat, miközben a nyugdíj egyre inkább elértéktelenedik.

"Én olyan Magyarországot szeretnék, ahol nincs megosztottság, ahol jó élni"

- magyarázta az LMP és a Jobbik közös jelöltje, hozzátéve: nem szabad hagyni, hogy a boldogulás pártérdekeken múljon.