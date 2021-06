Oltásra eddig csak a 15 százalékát regisztrálták be a 12-15 éveseknek

Az operatív törzs napi jelentéséből derült ki, hogy „a 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45%-uk már fel is vette az oltást” - írja a 444.

Ez az arány jónak nem mondható, hiszen ebben a korosztályban 400 ezer gyermekről van szó, és bár a kormány engedélyezte, hogy ha a szülők úgy döntenek, akkor június 10-től olthassák ezt a korosztályt is, eddig a hajlandóság erre nem túl magas. A fenti számokat alapul véve, egy kis matekozással könnyedén kiszámolható, hogy eddig 14,75 százalékukat jelentették be oltásra, míg 6,6 százalékuk kapta meg az oltást.

Pedig fontos lenne, hogy a 18 év alattiak mielőbb felvegyék az oltást. A Házi Gyermekorvosok Egyesület is arra hívta fel egy nemrég megjelent közleményben a figyelmet, hogy a „kamaszok szociális kapcsolataik révén nagy szerepet játszanak a vírus tünetmentes átadásában, amely a víruscirkuláció fenntartásával kedvez újabb mutációk kialakulásának. Nyájimmunitást a fiatalok védőoltása nélkül nem érhetünk el, ráadásul a fertőzés kimenetele még gyermekeknél sem megjósolható, ezért hatékony és biztonságos védőoltás jelenlétében súlyos szakmai hiba a gyermekek természetes immunitására építeni.”

Póta György házi gyermekorvos is korábban felhívta rá a figyelmet, hogy "ha újra elkezdenek a gyerekek közösségbe járni, megint elég lesz tíz nap, és újra nagyon sok fertőzöttet fognak regisztrálni. Ki merem jelenteni, hogy így lesz.”

Nemcsak a gyermekek oltási ütemének lassulása figyelhető meg, a többi korosztálynál is egyre lassabb az ütem. únius 10-én 5 millió 309 ezer regisztrált volt. Azóta 137 ezerrel nőtt az oltásra bejelentkezők száma. Vagyis 19 nap alatt mindössze 78 ezer 16 évesnél idősebb jelentkezett be oltásra, ebben a külhoni magyarok és az itt élő külföldiek is benne vannak már. Vagyis napi átlagban mindössze 4 105 ember regisztrált.