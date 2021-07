„Azért vagyok hangos, mert ébreszteni kell a nemzetet, és ez szép szavakkal nem fog menni”

Dunaújvárosban ciki fideszesnek lenni!

- tartja a mondás Fejér megyében, azonban a stabil ellenzéki vezetésű iparvárosban és térségében mégsem olyan egyértelmű a helyzet. A héten ugyanis kormányrendelet formájában is megkezdődött Dunaújváros fideszes ostroma, létrehozzák a különleges gazdasági övezetet, megcsapolva ezzel a város iparűzésiadó bevételét, amivel számítások szerint minden dunaújvárosit 100 ezer forinttal megrövidítenének. Mindenesetre Jakab Péter országjárását Dunaújvárosban nem zavarta semmilyen fideszes provokáció - szemben az Ercsiben történtekkel -, így három helyszínen is kedélyes hangulatú, konstruktív diskurzus alakulhatott ki választópolgár és miniszterelnök-jelölt között.

Jakab Péter Dunaújvárosban Béli Balázs / Alfahír

A bölcső



Gyakorlatilag Dunaújváros az ellenzéki összefogás bölcsője, a jobbikos Kálló Gergely mögött állt össze először a teljes ellenzéki oldal, aminek eredménykén a Fidesz még csak saját jelöltet sem tudott állítani a 2020-as időközin, Pintér Tamás polgármester vezetésével pedig az ellenzéki Rajta Újváros! Egyesület az összes körzetet elhozta a kormánypártok elől 2019-ben.

A dunaújvárosiak változást akarnak, nem kell bizonygatni őket arról, hogy rosszul mennek jelenleg a dolgok az országban, így sokkal inkább a mozgósításra helyezték a hangsúlyt Jakab Péterék - így az egyéni motivációk is szóba kerülhettek.

Dunaújváros ostroma - a Fidesz megjelent a város kapuiban, mint valami ukrán maffia Ahogy arról beszámoltunk, Dunaújváros fideszes ostroma újabb fázisához érkezett, ugyanis az Orbán-kormány határozatot nyújtott be arról, hogy kialakítja Fejér megye 4-es számú választókörzetében a különleges gazdasági övezetet - egyszersmind milliárdos bevételtől megfosztva a jobbikos vezetésű Dunaújvárost. Pintér Tamás, a város jobbikos polgármestere szerdán sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy a kedd éjszaka benyújtott kormányhatározattal minden egyes dunaújvárositól 100 ezer forintot vontak el.

„Nem azért lettem politikus, mert ez volt minden vágyam, soha nem készültem annak. Voltam én tanár, biztonsági őrként is dolgoztam, de egész egyszerűen az embereknek már elege van abból, hogy kilopják ennek az országnak a szemét, hogy az édesanyám, az édesapám ledolgozta az életét, és az, amit megtermeltek ennek az országnak, azt nem ők, nem a fiatalok, nem az unokáik élvezik, hanem a senkiházi fideszesek. Ennek megálljt kell parancsolni, és ha mi nem tesszük, akkor senki nem fogja”

– fogalmazott a Jobbik miniszterelnök-jelöltje a Skála áruháznál felállított standnál.

„Nem azt mondom, hogy mindenki politizáljon, hanem azt, hogy foglalkozzunk a közügyekkel, ne legyintsünk, ne legyünk apatikusak, ne legyünk közömbösek, a Fidesznek pont ez a célja! A politika nem néhány tolvajról, nem néhány bolondról szól, hanem rólunk, magyar emberekről, akik szeretnék jóbbá tenni ezt az országot”

– érvelt amellett Jakab Péter, hogy bár a kormánypártok mindent megtesznek, hogy az embereket elfordítsák a politikai döntéshozataltól, de ennek nem lenne szabad engedni.

„A Fidesz legfontosabb koalíciós partnere a közöny, ha mi legyintünk, akkor a rezsimet hatalmon fogjuk tartani, holnap már minden panaszért kár”

– tette hozzá.

Pintér Tamás Béli Balázs / Alfahír

Egy másik helyszínen, a Petőfi Ligetben több mint félezren várták a jobbikos delegációt. Pintér Tamás itt többek között arról beszélt, hogy Dunaújváros megmutatta, milyen lenne az ország egy kormányváltás után.

„Dunaújváros háromszor is nemet mondott a Fideszre, mert milyen a dunaújvárosi? Makacs, nem hagyja magát, és utálja, ha hazudnak neki. Nagyon gyűlöljük, hogyha hazudnak nekünk”

– hangoztatta a polgármester. Szerinte megmutatták, milyen az összefogás, milyen közösen dolgozni a közösség érdekében, ugyanakkor a Fideszt még mindig a bosszú hajtja, a különleges gazdasági övezettel kifosztanák a várost, de ezt meg kell akadályozni – hangsúlyozta Pintér Tamás.

Kálló Gergely szintén az ellenzéki összefogás mellett érvelt, mint mondta, háromszor már elverték a Fideszt, negyedszerre is megteszik,

„de most már megtanítjuk az egész országnak, hogyan lehet őket egy életre elzavarni”.

Fejér 4. országgyűlési képviselője szóba hozta, hogy a Fidesz több településen is bevetette a provokátorait, mert „valahol még nem olyan ciki fideszesnek lenni, mint itt”. Azonban emlékeztette a hallgatóságát arra is, hogy ezek a provokátorokat nem hallottam sivalkodni akkor, amikor például a Vasmű bajait Gulyás Gergely álhírnek nevezte. De akkor sem tiltakoztak, amikor a kormány által létrehozott gazdasági övezet révén csak idén 630 millió forinttól esik el a város, de lapultak a kormánypárti önkormányzati képviselők is.

„2018-ban, 2019-ben és 2020-ban elbuktak, mint politikusok, az utóbbi napokban elbuktak, mint emberek is. Nem irigylem őket”

– fogalmazott Kálló Gergely.

„Büszke vagyok arra, hogy én lehettem az első fecske, én mögém állt be először az összes ellenzéki párt az országban, és a magyar politika történetében. Utána bizonyítottuk, hogy működik az összefogás”

– magyarázta az előválasztáson most is minden ellenzéki párt által támogatott Kálló Gergely.

Kálló Gergely Béli Balázs / Alfahír

Jakab Péter: Tarts ki Dunaújváros, hamarosan véget ér a fideszes ostrom! Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje Facebook-oldalán az alábbi üzenetet fogalmazta meg Dunaújvárosnak: Néhány hete az ellenzéki pártelnökök Dunaújvárosba mentek, hogy tiltakozzanak a város fideszes kifosztása ellen. Merthogy a kormány úgy döntött, elvesz a településtől évi másfél milliárd forintot, hogy azt szétossza a fideszes haverok között.

Jakab Péter ezután itt is igyekezett megvilágítani a NER kiváltságosai és az átlag magyar állampolgárok lehetőségei, kilátásai közötti óriási különbséget. Miközben a munkavállalók leadózzák a fizetésük felét, az Orbán-család 7 év alatt 15 milliárd forinttal gazdagodott – hangzott el az egyik példa.

„Akit ez nem zavar, aki csak legyint, akit az nem háborít fel, az meg is érdemli ezt a kormányt. Ti tenni akartok, én pedig próbálok hitet adni azoknak, akik ma még nincsenek itt, mert szükség van rájuk”

– közölte.

Jakab Péter Béli Balázs / Alfahír

Tudjátok, miért beszélek ilyen keményen a Parlamentben?

– tette fel Jakab Péter a sokakat foglalkoztató kérdést.

„Mert ez a nemzet 30 éve alszik. Ez a nemzet 30 éve tűr, ez a nemzet 30 éve csendben van, és lassan fel sem tűnik neki a saját nyomora, fel sem tűnik, hogy Európa szegényházává tették, és a mi kormányunk a legkorruptabb. És azért vagyok hangos, mert ébreszteni kell a nemzetet, és ez szép szavakkal nem fog menni”

– mesélt motivációjáról a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.