Helló, röfik! Megtermett disznók jelentek meg Mátészalka utcáin

Több, ízlésesen megtermett sertést videózott le egy férfi Mátészalka belterületén csütörtök hajnalban, az állatok bizonyára valamelyik telepről szöktek meg. A videókon látható, hogy a szaknyelven röfiknek nevezett állatok a forgalmas Ipari út mellett és családi házak portái előtt is békésen eszegettek, hamisítatlan Kolby Surround hangzást produkálva.

A videók posztja alatt olvasható kommentek egyike szerint tegnap már egy autómosónál is láttak egy sertést, de voltak olyanok, akik szerint a Kósa Lajos édesanyja érdekeltségébe tartozó sertéstelepről jöhettek ki az állatok. Nem állítunk semmit, de tudomásunk szerint történt már hasonló, így helyben most is erre gyanakodnak.