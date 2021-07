„Hogy a rákba?” – kérdezte a fideszes, keresztény-konzervatív Nyitrai Zsolt

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A homoszexualitást a pedofíliával összevonó törvénnyel kapcsolatban kérdezett kormánypárti politikusokat a Telex, a válaszolók között pedig Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselő magáról megfeledkezve olyan stílusban reagált egy felvetésre, hogy attól a 2021-es nemzethy-illiberális Orbán Viktor szíve szerint visszament volna az 1989-ben még Soros-ösztöndíjas vadliberálisként magának politikai jövőt tervezgető Orbán Viktorhoz, hogy figyelmeztesse, a Blaha Lujza teret csak 2021-ben fogják felújítani, de akkor is feleslegesen, mert a színvonal ettől még nem fogja meghaladni Nyitrai elvtárs stílusát, aki még csak kamaszodik, de pár évtized múlva egy konzervatív-jobboldali-mindenszuper-féle istenpárt képviselőjeként idézi fel bennünk kéretlenül az éjszakai buszmegállók rendhagyó világát, pedig állítólag nem ők olyanok amilyenek, hanem az ellenzék, ami viszont minden is.

Na szóval, egy közepesen követhető, de legalább 800 karakterből álló mondat után a lényegre térve Nyitrai Zsolt arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen olvashatta-e a botrányt keltett jogszabályt, jó ízesen – figyelem, itt még mindig az éppen jobboldali, nemlibsi Fideszről beszélünk ám - azt felelte,

„az Európai Bizottság elnöke, hogy a rákba olvasta volna el ezt a törvényt?”

Talán a fenti idézetből sejteni lehet, hogy Nyitrai biztos benne, Ursula von der Leyen nem olvasta el a törvényt, csak a tanácsadóira hallgatott, akik rossz tanácsot adtak neki, hiszen – mint tudjuk – nincs igaza.

De ami ennél is fontosabb, mondhatni szexibb /tiltsák be!/, az a NER arcáról reggelre leizzadt sminkben megtestesülő valóság, hiszen azért újra és újra szembesülhetünk vele, hogy a kokainos-orgiázós-feleségből gumibabát varratós-százmilliókat nyomi hobbikra költős-pedofilt titokban hazacsempészős, és családi-baráti-szeretői szinten belterjes kormányzati világunk már nem csak kamujobboldali és kamukeresztény, de kamukonzervatív és olykor ösztönösen aluljárós suttyó is.