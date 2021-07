Nyolc napot bírt a visszaeső pedofil, öngyilkos lett a győri börtönben

Mindössze 8 nappal a jogerősen kirótt 9 éves börtönbüntetésének megkezdése után öngyilkos lett az a győri pedofil, aki egy 10 éves kisfiút akart megvásárolni és megerőszakolni.

A pedofilt a rendőrök csalták csapdába - a szexuális ragadozó abban a hitben volt, hogy egy győri parkolóban lévő lakókocsiban egy előtte megvásárolt 10 éves gyermek várja - helyette a zsaruk voltak ott.

"Az ügyfelem valóban öngyilkos lett, a zárkájában lévő mosdóban oltotta ki az életét. Ugyan többen is voltak a cellában, de erre a helyiségre senki nem láthatott rá, így elkerülhetetlen volt a tragédia. Nem tehetett róla senki. A búcsúlevelét is megtalálták, amiben a súlyos ítéletére hivatkozott. De írásában a bíró szerinte személyeskedő megjegyzéseit is nehezményezte"