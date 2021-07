Még ez is: már több hazai településen elterjedtek a trópusi vírusokat terjesztő inváziós szúnyogfajok

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa az aktuális szúnyoghelyzetről és az inváziós szúnyogok térnyeréséről is beszélt a Portfolionak. Mint a biológus fogalmazott,

az ország számos településén már most is elterjedtek az inváziós szúnyogfajok Magyarországon. Jó példa erre Barcs, ahol nagyon sok ázsiai tigrisszúnyoggal lehet találkozni, de ugyanez elmondható Budapest egyes kerületeire. A ház körül még a mostani időjárás mellett is hatékonyan szaporodnak.