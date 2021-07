A Jobbik Pest 10-ben Gér Mihályt, a Párbeszéd jelöltjét támogatja

Monor-Pilis-Albertirsa körzetben is változás kell! Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy pártja Pest 10-ben Gér Mihályt, a Párbeszéd jelöltjét támogatja.

A magyar néppárt miniszterelnök-jelöltje posztjában azt írja,

kompromisszumot az önzőség helyett, összefogást a széthúzás helyett - a kormányváltásban érdekelt ellenzéki pártok meghallották az emberek kívánságát, hogy dolgozzanak együtt. Együtt dolgozni viszont csak úgy érdemes, ha nem egymást gyengítjük, nem ugyanazt a tortát sütjük, nem ugyanazt szeleteljük, hanem nagyobb tortát sütünk, mint a Fidesz - közösen.

Úgy véli, Pest 10-ben Gér Mihály önkormányzati képviselőként megtanulta, hogyan szolgálhatja az embereket akkor is, ha a kormány nem partner ebben. "Komoly szervezési kihívás, hogy körzetében mindenhova eljuttassa az összegyűjtött adományokat, de így megismerhette az itt élők gondjait, kilátásait" - tette hozzá.

Jakab hangsúlyozta,