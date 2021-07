Virológus: fontos lenne kideríteni, két adag Sinopharm után hogyan reagál a szervezet egy mRNS-alapú oltóanyagra

Boldogkői Zsolt virológus az Indexnek azt mondta a Sinopharm antitestmérési tapasztalatai kapcsán, hogy a hazai laborok eredményei szerint olybá tűnik, a hatvan év felettiek húsz-harminc százalékánál, és a nyolcvan év felettiek ötven százalékánál nem alakult ki megfelelő védettség.

A kínai oltóanyag ráadásul sokaknál semmilyen védettséget nem mutat, a hamis biztonságérzet pedig egy újabb hullámnál megannyi szempontból lehet veszélyes.

A szakember a lapnak azt is megerősítette, hogy több magyar is kiutazott Romániába harmadik oltásért.

Boldogkői szerint továbbá szükséges lenne azt is kideríteni, miszerint két adag Sinopharm után hogyan is reagál a szervezet egy harmadik oltásként beadott mRNS-alapú oltóanyagra.

A mérések azonban rendre azt mutatják, hogy a Sinopharm-vakcina nem ad akkora védettséget, mint például a Pfizer

– mondta a virológus, hozzátéve, ahol a delta-varáns már dominánssá vált, ott a meleg időjárás ellenére is pusztít.

Beszélt továbbá arról is, miszerint a nyugati országokban már nyáron szigorításokat vezethetnek be, s egy-két hetes csúszással nyár végén, legkésőbb ősszel várhatóan hozzánk is megérkezik a negyedik hullám.