Tip a körömépítés és -szépítés gyakorlatában (x)

Miért jó a tip, hiszen mára már olyan sokféle technika elérhető a műkörömépítés világában, amelyek modernebbek és ugyanakkor jóval sikkesebb megoldásnak is számítanak? Mégsem tűnik el a tip a süllyesztőben, és továbbra is tartja magát, mint egy olyan kiegészítő, amelynek továbbra is létjogosultsága van a többi mellett.

Mikor jobb a tip?

Előfordulhatnak például olyan helyzetek, amikor nem egyszerű a sablon használata, mivel gyakorlatilag annyira rövid a saját köröm, hogy a sablon használatát teljes mértékben ellehetetleníti. A tip ráadásul a legtapasztalatlanabb felhasználóknak is gyors sikerélményt kínál, hiszen kevés gyakorlat és tapasztalat birtokában is egyszerűen alkalmazhatóak, miközben nagyon szép és természetesen hosszú körmöket varázsolnak tulajdonosuk ujjaira.

A tip is elég jó tartóssággal dicsekedhet, akár 2-3 hétig is ragaszkodik hozzánk, illetve körmeinkhez. Ráadásul akármilyen forma elképzelhető vele, és bármilyen anyaggal tudunk dolgozni a felületén, legyen az porcelán, géllakk vagy zselé.

Aranyszabály a tip választásához

A tipnek mind méretét tekintve, mind ívében illeszkednie kell a saját körömlemezhez, s akkor problémákkal sem fogunk találkozni tip használatakor.

Hogyan használjuk?

Mint általában, itt is fontos a körömlemez tisztítása, a köröm bőrének ápolása és szükség esetén formázása. A körmöket - ha szükséges, akkor rövidre vágásuk után - bufferrel bolyhosítjuk, portalanítjuk, majd előkészítő folyadékkal kezeljük. A tip a körömnek maximum a felét takarhatja, erre mindig ügyeljünk! Ezután jöhet a gondos ragasztás, itt óvakodjunk attól, hogy légbuborék maradjon a köröm és a tip között. A ragasztó rendkívül gyorsan szárad, de azért adjunk neki úgy 30 másodpercet a biztos rögzítés érdekében.

A ragasztás után egy színbe hozzuk a bufferrel a tipet és a körömlemezt, míg teljesen egyenletes sík alakul ki. Ha szükséges, még tipvágóval és körömreszelővel finomíthatunk a tip hosszúságán és alakján is.

Melyik tip mire való?

Különféle tipek elérhetők a StudioFlash-nél, mindegyik más funkciónak felel meg. A műköröm tip használható a természetes körmök meghosszabbítására. A minőségi alapanyagból készülő Ultra form egyenes tipekből álló tipboxban 10 különböző méretű tip található, mely ideális készlet kezdő műkörmösök számára, és tökéletes megoldás, ha a vendég számára a többi műkörömépítő technika valamiért nem megfelelő.

A díszítőtipek segítségével bemutathatóak a versenymunkáid, elképzeléseid, és gyakorolhatod rajtuk a különféle körömdíszítő technikákat is. Akrilfestés, körömnyomda vagy bármilyen technika gyakorlására tökéletesen alkalmasak. Különféle formában és hosszúságban érhetőek el, natúr és fehér színekben. A fehér szín garantálja, hogy egyenletes alapszínt érsz el rajta.

A margaréta, valamint a pálcás, gyűrűn elhelyezkedő tipek műkörmös szalonok elengedhetetlen elemei, a géllakkok, zselék és effektporok bemutatására tökéletesen alkalmasak, de természetesen díszítéseket és technikákat is meg tudsz mutatni rajtuk.