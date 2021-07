A magyar sportlövők célja az éremszerzés

Pénteken, egy héttel a hivatalos rajt előtt indulnak a magyar sportlövők a tokiói olimpiára. A magyar küldöttséget négy versenyző képviseli, három puskás, Mészáros Eszter, Péni István, Pekler Zalán és a pisztolyos: Major Veronika. Cél az éremszerzés.

Győrik Csaba szövetségi kapitány az MTI-hez eljutatott közleményben elmondta, hogy az eszéki világkupa után Mészáros és Péni a Fehér úti Nemzeti Lőtéren készült az edzőikkel, míg Major Keszthelyen, illetve Gyenesdiáson, Pekler pedig Komáromban végezte el az utolsó finomhangolásokat.

"A világkupa nagyon hasznos volt, mert nem nagyon volt idén kontakt a nemzetközi mezőnnyel. Ha nem Eszéken lett volna a vk, akkor nem megyünk el, de így utazási stressz nem volt nagy a versenyzőkön, és az ebben a sportágban is igaz, hogy a legjobb edzés a versenyzés. Mészáros Eszternek parádésan sikerült a világkupa, ráadásul az európai mezőny mellett India, Irán, az Egyesült Államok és Dél-Amerika is képviseltette magát"

- fogalmazott Győrik.

Hozzátette: az átállás miatt ideálisabb lett volna pár nappal korábban kiutazni Tokióba, de mindenki így érkezik, ezek a szabályok, vagyis egyenlők lesznek a feltételek az ellenfelekkel.

"Mindenkinek ehhez kell alkalmazkodnia. Már a múlt héten elkezdtük az átállást, ma már hajnali háromkor keltek a versenyzők. Ehhez kell persze egy támogató család, hiszen az egész napot át kell alakítani. Előbb le kell feküdni, a napi ritmust is ehhez kell alakítani. Ma reggel például már fél nyolckor befejezte az első edzését Mészáros Eszter és Péni István"

- mondta a szövetségi kapitány.

"Ez egy nagyon fiatal csapat, hiszen Péni Istvánt leszámítva mindenkinek a tokiói lesz az első olimpiája. Már hónapok óta tudjuk, hogy mikor lesznek az edzések és mikor a versenyek, eszerint készülnek"

- vélekedett Győrik Csaba, aki az esélyekről is beszélt.



Ami a többi magyar versenyzőt illeti, Győrik szerint Mészáros Eszter az, aki a legnagyobb nyertese annak, hogy a tokiói olimpiát a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották, ugyanis az 50 méteres számban hatalmasat fejlődött, 10 körnél többet, és már abban a számban is a nemzetközi élmezőnybe tartozik.

"Pekler Zalán ifjúsági olimpiai bajnok, Európa-bajnok, junior vb-ezüstérmes, nagyon sokszor bizonyította már, hogy jó döntőre képes. A világkupán 10 méteren kiváló alaperedményt lőtt. Pénihez hasonlóan ő is finalista lehet, akár mindkét számban"

- mondta a kapitány. Hozzátette: "Major Veronika légpisztolyban és sportpisztolyban is nagyon magas eredményekre képes, az Eb-n az egyik, a világkupán a másik számban döntőzött. 10 méteren és 25-ön is jobb az országos csúcsa, mint a világrekord. Ha tudja azt hozni, amire képes, akkor akár két számban is döntős lehet."